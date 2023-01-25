Для посещения магазинов потребуется резервировать дату и время

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Николай Крючков подготовил поправки в закон «О защите прав потребителей», которые предусматривают предварительное резервирование даты и времени для посещения магазинов.

В документе содержится следующий пункт: «Посещение торгово-сервисных предприятий гражданами России, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях покупки товаров народного потребления осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ».

Этот порядок будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования, правила контроля посещения магазинов, категории посетителей, которые смогут посещать супермаркеты вне очереди. Правительство должно будет предусмотреть порядок размещения граждан около касс для обеспечения возможности оплаты покупок, проверки комплектации и сроков годности.

Отдельно оговаривается, что кабмин утвердит требования к обустройству помещений для размещения очередей. Речь, в частности, идет об оснащении площадок освещением, урнами, санузлами. Будут созданы инструменты, позволяющие дистанционно зарезервировать дату и времени посещения магазина.

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