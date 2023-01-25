 

Эксперт объяснил, почему в РФ подешевели iPhone

25.01.2023, 15:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По мнению аналитика MForum Analytics Алексея Бойко, цены на iPhone в РФ снизились из-за параллельного импорта, перехода россиян на Android-телефоны и общего снижения спроса на смартфоны, рассказали РИА Новости в компании.

Смартфон iPhone 14 Pro с памятью 128 Гб теперь доступен для покупки на Яндекс Маркете по цене 86 099 рублей. В январе цена на эту модель составляла 90 000 рублей.

Эксперт говорит, что снижение цены связано с несколькими рыночными факторами одновременно. Бойко отмечает, что снижение цен может быть вызвано параллельным импортом и отлаживанием поставок. Также некоторые потребители могли посчитать, что растущие неудобства использования iPhone в РФ являются причиной для того, чтобы выбрать себе устройство на Android.

Сегодня на рынке наблюдается общее падение спроса на смартфоны, что заставляет всех участников в цепочке при формировании цены сдерживать свой аппетит.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07.22 / Пугачева, Кудрявцева, Гурченко: артистки, женившие на себе молоденьких

19.11.21 / Мнение: В мои лета не должно сметь (с)

10.11.20 / Возле Стоунхенджа появился яркий НЛО

22.11.22 / Не понимали, но уважали: знакомый Евгения Пригожина рассказал, каким бизнесмен был в молодости

26.05.21 / Salt Security выделяет 70 миллионов долларов на технологию для защиты API от злонамеренного использования

11.07.22 / На пунктах пропуска в Крыму открыли по четыре дополнительных полосы

22.06.21 / СМИ: Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон расстались

31.07.22 / Силовые тренировки для женщин: план домашний занятий и лучшие упражнения с собственным весом

25.12.21 / Володин рассказал о самых важных новых законах

06.12.22 / Ушла из жизни звезда фильма “Двое: я и моя тень” Керсти Элли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика