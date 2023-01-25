Эксперт объяснил, почему в РФ подешевели iPhone

По мнению аналитика MForum Analytics Алексея Бойко, цены на iPhone в РФ снизились из-за параллельного импорта, перехода россиян на Android-телефоны и общего снижения спроса на смартфоны, рассказали РИА Новости в компании.

Смартфон iPhone 14 Pro с памятью 128 Гб теперь доступен для покупки на Яндекс Маркете по цене 86 099 рублей. В январе цена на эту модель составляла 90 000 рублей.

Эксперт говорит, что снижение цены связано с несколькими рыночными факторами одновременно. Бойко отмечает, что снижение цен может быть вызвано параллельным импортом и отлаживанием поставок. Также некоторые потребители могли посчитать, что растущие неудобства использования iPhone в РФ являются причиной для того, чтобы выбрать себе устройство на Android.

Сегодня на рынке наблюдается общее падение спроса на смартфоны, что заставляет всех участников в цепочке при формировании цены сдерживать свой аппетит.