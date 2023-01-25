Крисси Тейген показала лицо новорожденной дочери от Джона Ледженда

Не так давно американская модель с норвежскими и тайскими корнями Крисси Тейген и популярный певец Джон Ледженд вновь стали родителями. У пары родилась малышка, которую счастливые супруги назвали Эсти Максин Стивенс. Тейген активно ведет свои социальные сети и часто публикует фотографии детей. Накануне молодая мама поделилась первым портретным снимком новорожденной дочери.

На фотографии можно крупным планом увидеть лицо Эсти, которой всего полторы недели. Тейген отметила, что малышка умилительно смотрелась во время сна, закутанная в махровый серый плед. Звездная мама баюкала ее, положив голову на свою ладонь.

Посмотри, ты здесь выглядишь как малышка, – растрогалась Крисси.

Тейген и Ледженд встречались на протяжении четырех лет до своей роскошной свадьбы на озере Комо в Италии. В этом году они отметят уже 10-летний юбилей семейной жизни. Супруги также воспитывают 5-летнюю дочь Луну и 4-летнего сына Майлза. Все их дети зачаты с помощью ЭКО.

Долгожданное событие в звездном семействе случилось после болезненного опыта. Два года назад у Крисси случился выкидыш. Она честно призналась в этом, чтобы поддержать пары, которые пережили такую же потерю.