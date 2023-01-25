Успейте попробовать 10 лучших завтраков фестиваля BreakFest – до его завершения осталась всего одна неделя!

Сначала отправляйтесь в утреннее турне по Патриаршим. В ресторане «Erwin Павильон Патрики Пруд» обязательно нужно заказывать грандиозный омлет-торт с черной икрой, приготовленный по принципу матушки Пуляр – когда белки и желтки взбиты отдельно. Из несладкого очень хороша полба с лангустинами и зеленая гречка с пармезаном и яйцом-пашот, а из сладкого – хлопковые панкейки и французские гренки из бриоши со свежей малиной. Из всех фестивальных меню в «Павильоне» самый большой выбор блюд – их десять! И не забудьте зарезервировать стол – тут всегда аншлаг.

Омлет “Замок”

В ресторане Cape есть «счастливые часы», когда можно не только найти место, но даже расположиться у окна-витрины и попивать свой капучино, наблюдая из-за стекла за броуновским движением публики (если по-настоящему деловые люди уже пробежали на свои встречи и работы). Заказывайте из несладкого брускетту с томатами, луковым песто и страчателлой, сэндвич-наан с беконом и яйцом или хорошо согревающую полбу с белыми грибами, трюфелем и пармезановым муссом. Самым голодным можно залакировать все это эталонным чизкейком.

Бриошь со страчателлой, томатами и луковым пестоСэндвич на лепешке наан с беконом и яйцомПолба с грибами и муссом из пармезана

В бистро Divino прямо с позднего утра можно не только позавтракать, но и выпить вина, с которым отлично сочетаются все блюда фестивального меню. Советуем брать сытный сэндвич с моцареллой, гуакамоле и запеченными черри, к которому сомелье порекомендует очень симпатичный петнат или беспроигрышный рислинг. Впрочем, можно ограничиться и кофе, заказав к нему тающий во рту мильфей с ванильным кремом и шоколадным ганашем. Заведение, заметим, определило на все блюда BreakFest нижнюю ценовую планку – 450 руб.

Сэндвич с моцареллой, гуакамоле и запеченными томатами

На другое утро прогуляйтесь по Саввинской и Смоленской набережным в сторону Кутузовского или, наоборот, от гостиницы «Украина» к Плющихе, соединяя две фестивальных точки. В ресторане Modus хочется перепробовать без исключения все авторские блюда от Андрея Жданова – но, если беречь силы, то выбрать стоит наполненную разными текстурами, вкусами и цветами пшенную кашу с медовой тыквой и запеканку с изюмом и апельсиновой карамелью. Поскольку на улице не май месяц, отнюдь не возбраняется изменить своей любимой веранде и позавтракать в каминном зале.

Пшенная каша с тыквойЗапеканка с изюмом

В ресторане Кристиана Лоренцини Christian к каждому фестивальному блюду полагается свой напиток. Например, к сэндвичу с авокадо и масляной рыбой подают крепкий кофе, а к ЗОЖ-каше с овсяными отрубями и семенами льна – какао с маршмеллоу. Сочетания еды и напитков хорошо продумано, а вид блюд заставляет потянуться к смартфону, особенно если в высоченные окна ресторана бьет оптимистичный солнечный свет. Самая необычная в подаче – воздушная творожная запеканка с изюмом и ванильным соусом в шприце.

Комбо: сэндвич с авокадо и масляной рыбой + кофеКомбо: каша с овсяными отрубями + какаоКомбо: творожная запеканка + капуччино

На третье утро отправляйтесь в район Кропоткинской. Ресторан «Воронеж» кормит завтраками очень сытно, по-русски, однако Сергей Волконенков не мог избежать чего-нибудь эдакого, чтобы гостям потом непременно захотелось бы поделиться гастрономическими впечатлениями. Овсяной каше необычную кисло-сладкую ноту добавляет сочетание хурмы с апельсинами, из зеленого-презеленого омлета выбиваются розовые язычки пастрами из индейки, несладкие сырники сделаны с сулугуни и сопровождены лососем, а баскский чизкейк, тоже несладкий, удивляет вкусом голубого сыра, которому очень идет подвяленная груша.

Овсяная каша с хурмойЗеленый омлет с пастрами из индейкиСырники с сулугуни и лососемЧизкейк с голубым сыром и грушей

Шеф-повар ресторана «Жеральдин» тоже эстетствует, ибо – француз. Мишель Эван предложил для фестивальных завтраков похожую на пирожное гурьевскую кашу в колечке из печеной тыквы, алжирскую шакшуку, огромную бриошь с рикоттой, свежей хурмой и джемом из хурмы. Но наша особая любовь – фисташковые сырники с тартаром из клубники: орехов в них невероятно много, и это действительно неожиданное решение для привычного всем блюда русской кухни.

Бриошь с хурмой и рикоттойФисташковые сырники с тартаром из клубники

В фестивальном меню израильского бистро Saviv на Петровке шакшуки нет – ведь ее можно всегда найти среди регулярных хитов. Зато есть зеленый боул из авокадо и киви с гранолой из творога с медом и вербеной, запеканка с сезонным вареньем из фейхоа, яйцо-бенедикт с соусом Голландез и хала с лососем и икрой, а на сладкое – френч-тост из израильской шоколадной «бабки» с яблоком и корицей, дополненный мороженым из халвы, соленой карамелью и смесью кедровых и грецких орехов.

Зеленый боул с гранолой и запеканка с вареньем из фейхоа

Одни из самых больших фестивальных блюд подают в баре Michelada на Маросейке, причем цена любого из них – 450 руб. Здесь вся утренняя мексиканская классика: уэвос ранчерос (яйца по-деревенски) с глазуньей на тортильях, авокадо, сыром, правильными черными бобами и соусом ранчеро; чилакилес из кукурузных чипсов в зеленой сальсе вполне допустимой для утра остроты с глазуньей, сыром и сметанным соусом; мексиканский омлет с беконом; авокадо тост с яйцом-пашот. Из выпечки нам очень симпатичны вафли из батата со сливочным сыром и лососем и банановые панкейки с о взбитыми сливками и соленой карамелью.

Зеленый чилакилесМексиканский омлет с бекономПанкейки с бананом и карамелью

Студентам Бауманки и просто любителям этого района настоящей старой Москвы хорошо знаком розовый домик Kalabasa, где специально для BreakFest подготовили 4 блюда, каждое из которых мы предложили бы им сохранить в меню и после окончания фестиваля. Мягко сваренное яйцо с красной икрой, икорным муссом и деревенским хлебом – понятно и приятно. Сливочная и чуть сладковатая пшенная каша с копченым угрем и цитрусовым бер-нуазетт взрывает мозг сочетанием вкусов, и хочется заказать вторую порцию.Творог с томатами конфи и муссом сабайон, определенно, должен войти в жаркий сезон: легкое и освежающее, это блюдо прекрасно сейчас, но мы очень хотели бы попробовать его летом. А фисташковая бриошь с белым бельгийским шоколадом отлично укладывается в сдобно-булочную концепцию «Калабасы».

Мягко сваренное яйцо с красной икройПшенка с копченым угрем и цитрусовым бер-нуазеттТворог с зеленью, томатами конфи и муссом сабайонФисташковая булочка с бельгийским белым шоколадом