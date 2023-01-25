Путин согласился с идеей перенести День молодежи в России на последнюю субботу июня

День молодежи в РФ можно перенести с фиксированный даты на последнюю субботу июня, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами.

Одна из учащихся попросила президента перенести праздник на последнюю субботу июня, пояснив, поскольку 27 июня, когда традиционно празднуют День молодежи, студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой.

«Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит [идею переноса]», – передает ТАСС слова Путина, отметившего, что «многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни».

Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба.

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