 

Российские войска якобы развили наступление на Запорожском направлении

25.01.2023, 15:00, Новости дня
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ВС РФ на Запорожском направлении в последние сутки в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщило Министерство обороны.

За сутки на этом направлении уничтожено более 60 бойцов ВСУ, три танка, две бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На Купянском направлении поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у населенных пунктов Масютовка, Купянск, Гряникова (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).

У поселков Ольшана и Берестовое (Харьковская область), а также у Новоселовского (ЛНР) пресечена работа семи групп украинских диверсантов. На этом направлении за сутки уничтожено более 90 украинских военных, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» поразила 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ и 125-ю бригаду теробороны у поселков Стельмаховка (ЛНР), Серебрянка и Ямполовка (ДНР). Там ликвидировано более 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре самоходные гаубицы.

На Донецком направлении группировка войск «Южная» продолжила наступление и нанесла поражение противнику у поселков Зализнянское, Дубово-Василевка и города Северск (ДНР). У поселков Разлив и Константиновка (ДНР) уничтожены два украинских склада боеприпасов. Украинская сторона за сутки потеряла на этом направлении до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубицу «Мста-Б».

На Херсонском направлении у поселка Днепряны (Херсонская область) артиллерия пресекла попытку ВСУ перейти для высадки групп диверсантов на левом берегу Днепра. У поселка Николаевка (Херсонская область) на правом берегу поражены резервы до ротной тактической группы. Ликвидировано до 30 украинских военных, три лодки и две БМП.

Во вторник Минобороны сообщало об успешном наступлении на Донецком направлении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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