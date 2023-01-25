 

СМИ: Португалия может поставить Киеву танки Leopard 2

25.01.2023, 15:00, Новости дня
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Португалия может направить Киеву четыре танка Leopard 2, сообщила газета «Куррейю де Манья» со ссылкой на источники в правительстве.

Издание отмечает, что власти Португалии начали подготовку к передаче военной помощи Украине после того, как решение о поставках Киеву танков Leopard 2 приняла Германия, передает ТАСС.

Напомним, представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что кабмин ФРГ подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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