СМИ: Португалия может поставить Киеву танки Leopard 2

Португалия может направить Киеву четыре танка Leopard 2, сообщила газета «Куррейю де Манья» со ссылкой на источники в правительстве.

Издание отмечает, что власти Португалии начали подготовку к передаче военной помощи Украине после того, как решение о поставках Киеву танков Leopard 2 приняла Германия, передает ТАСС.

Напомним, представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что кабмин ФРГ подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт.

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