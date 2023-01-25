Учения вместе с друзьями — в ЮАР тепло приняли Лаврова и отвергли западную критику совместных манёвров с Китаем и РФ

Власти ЮАР выступили в защиту запланированных военных учений, в которых должны также принять участие РФ и Китай. Министерство иностранных дел страны отклонило критику со стороны стран Запада, подчеркнув, что проведение подобных совместных манёвров является естественным следствием укрепления дружеских связей. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах в ЮАР раскритиковал страны США и Европы за наращивание поставок оружия на Украину, передаёт WION.

А теперь министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор выступила в защиту запланированных военных учений с Россией и Китаем, назвав их учениями вместе с друзьями и добавив, что это входит в естественное развитие отношение. Эти учения пройдут в Индийском океане у побережья ЮАР в феврале.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сейчас находится в Южной Африке с рабочим визитом, в рамках которого он встретился в Претории со своей южноафриканской коллегой. Что касается учений, Лавров назвал их «транспарентными» и заявил, что Россия, Китай и ЮАР также предоставляют об этом всю соответствующую информацию.

Министр иностранных дел РФ в понедельник заявил, что конфликт между Москвой и Западом уже вылился не в гибридную, а практически в «настоящую войну». Выступая во время своего визита в Южную Африку, Лавров также раскритиковал Запад за отправку Киеву оружия на миллиарды долларов.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: …Стремясь уничтожить всё русское — от языка до культуры, — что было на Украине веками, и запретить людям говорить на их родном языке.

Южная Африка является одним из самых важных союзников РФ на Африканском континенте, где мнения в отношении российской спецоперации на Украине и попыток Запада изолировать Москву разделились. ЮАР заявляет, что занимает «беспристрастную» позицию, воздерживаясь во время голосования по резолюциям ООН, касающимся того, что РФ называет специальной военной операцией.

Вначале власти ЮАР призывали Россию вывести свои силы с территории Украины в одностороннем порядке. Однако в понедельник министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что уже не разделяет эту позицию.

Снаружи у здания Департамента международных отношений и сотрудничества, где находился Лавров, собрались протестующие. Члены Украинской ассоциации в ЮАР размахивали плакатами и выкрикивали лозунги. Среди них была и Анастасия Копесо.

АНАСТАСИЯ КОПЕСО, протестующая: Прежде всего, надо прекратить трусливые бомбардировки наших больниц, наших школ и многоквартирных домов.

Правящий в ЮАР Южно-Африканский национальный конгресс имеет тесные исторические связи с Россией ещё с тех пор, когда он представлял освободительное движение и боролся против правления в стране белого меньшинства.

ЮАР, РФ и Китай проведут совместные военные учения в следующем месяце. Пандор выступила в их защиту, обвинив Запад в том, что он осуждает Россию — однако при этом игнорирует такие проблемы, как оккупация Израилем территории Палестины.

Она также заявила, что все страны мира проводят военные учения вместе со своими друзьями и что это входит в естественное развитие отношений.

Дата выхода в эфир 24 января 2023 года.