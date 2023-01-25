Золото – энергия Солнца, серебро – энергия Луны: как грамотно выбрать подходящий благородный металл

Эзотерики и специалисты по нетрадиционной медицине придерживаются мнения, что каждый из металлов, подобно кристаллам, имеет свою особую энергию. Соглашаясь с ними, Lara Gems, автор сайта gemsinstyle.com, рассказывает о духовных свойствах золота и серебра, отмечая, что украшения из этих металлов нужно носить с умом.

Золото и серебро – две противоположности

Эти металлы люди использовали с древнейших времен и считали, что каждый из них тесно связан с нашим сознанием и оказывает глубокое влияние на наше благополучие. При этом золото ассоциировалось с Солнцем, а серебро – с Луной.

Эти планеты, по мнению эзотериков, имеют противоположную энергию. А их равномерное воздействие на человека создает баланс в нашей духовной жизни. Этот баланс определяет нашу способность отдавать и получать, достигать своих целей и делать свою жизнь изобильной.

Lara Gems рассказывает, как правильное ношение украшений из золота и серебра может помочь нам улучшить наши жизненные показатели в карьере, в личных отношениях, в финансах.

Золото – металл Солнца

Подобно Солнцу, доминирующему среди планет в Солнечной системе, золото содержит в себе живительную силу, которая излучается во всех направлениях. Эзотерики считают, что у каждого человека есть свое, “внутреннее Солнце”, или высшее “я”, которое руководит нашей жизнью и определяет нашу успешность в ней. У тех, кто имеет тесную связь со своим “внутренним Солнцем”, наблюдаются следующие психологические особенности:

целеустремленность и здоровые амбиции; уверенность в себе; лидерские качества и авторитет; решительность и стабильность; достоинство и щедрость; радость, искренность и энтузиазм.

Если вы чувствуете, что вам чего-то не хватает из указанных качеств, украшения из золота могут помочь засиять вашему “внутреннему Солнцу”, а вам – соединиться со своей внутренней силой. И люди потянутся к вам, как к Солнцу, чтобы отогреться рядом с вами.

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Но иногда сила вашего “внутреннего Солнца” может зашкаливать, и тогда вы начнете излучать отрицательную энергию. Например, вы будете проявлять эгоизм, высокомерие, гнев, диктаторские замашки. В таком случае вам нужно будет сбалансировать энергию Солнца энергией Луны, надев украшения из серебра.

Серебро – металл Луны

Серебро, как и Луна, отражает солнечный свет, обладая охлаждающей, успокаивающей энергией. Наша “внутренняя Луна” помогает нам сдерживать эмоции, уменьшает страдания и соединят нас с нашей интуицией, очищает нашу энергетику. Находясь в тесном контакте со своей “внутренней Луной”, человек:

обладает богатым воображением; отличается тонким чувственным восприятием; умеет хорошо адаптироваться к новым условиям; следует своей интуиции.

Если же связь с “внутренней Луной” ослабла, вы будете:

часто впадать в стрессовое состояние; слишком много анализировать; испытывать трудности в романтических отношениях; избегать общения.

Решить эти проблемы вам поможет вхождение в контакт с “внутренней Луной” посредством ношения украшений из серебра. Когда энергия Луны может чересчур сильно действовать на вас, вы можете:

стать неорганизованным, впустив в свою жизнь хаос; чрезмерно заботиться о своих детях; проявлять капризность и мечтательность, постоянно опаздывать; потерять уверенность в себе и сильно зависеть от постороннего мнения; почувствовать усталость, снижение жизненного тонуса; чрезмерно увлечься едой и прочими чувственными удовольствиями.

Тогда золотые украшения помогут вам напитаться солнечной энергией и стать для вас надежным помощником в преодолении жизненных трудностей.