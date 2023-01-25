Блейзер из меха, клетчатое пальто оверсайз и длинные перчатки: образы на зиму с французской утонченностью

Француженки давно известны во всем мире своим умением стильно и небанально одеваться, в основе их гардероба – простота и комфорт. Какие вещи позволят составить зимние образы с настоящей французской утонченностью и парижским шиком, читайте в этой статье.

Французский стиль

В Париже не носят хлопчатобумажные перчатки, предпочитая им модели длиной до локтя: на них можно надеть браслет или часы.

Куртка с закатанными на три четверти рукавами и такие перчатки не только защитят вас от холода, но и сделают зимний наряд стильным. Теплые зимние брюки с клешем от колена тоже могут выглядеть утонченно.

Надевайте их с сапогами на плоской подошве или толстом каблуке.

Зимой практично носить объемную одежду, но, когда речь заходит о парижанке, мы думаем не об огромных пуховиках, а о классических клетчатых куртках. Этот повседневный, но элегантный наряд — настоящая классика.

Французский берет никогда не выйдет из моды. Если вы хотите добавить красок в образ, выбирайте модели ярких цветов в том же оттенке, что и обувь.

Эта кожаная вещь с объемными рукавами и широким воротником позволяет создать стильный и расслабленный образ.

В наши дни модельеры отдают предпочтение искусственному меху. Если надеть такую шубу поверх блейзера, вы будете выглядеть стильно и эффектно. Француженки зимой не убирают в дальний ящик кожаные шорты, а надевают их поверх колготок. Такой образ смотрится дерзко и необычно.

Это же касается и любимых летних платьев зимой. Нужно надеть обтягивающую толстовку с капюшоном, теплые колготки, куртку на подкладке – и вы получите отличный зимний комплект.

В этом длинном вишнево-красном пальто вы гарантированно будете в центре внимания, а в качестве аксессуара достаточно черных сапог и ридикюля.

Главный секрет французского стиля – наряжаться для себя, а не для других.