 

Мнение: Призраки Украины?

25.01.2023, 14:30, Разное
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Заглянул в Telegram-канал военкора Александра Сладкова. К слову, выпускника Курганского высшего военно-политического училища, члена рабочей группы при президенте России по мобилизации.

Прочитал у Сладкова о колоссальных потерях Украины.

«372 сбитых самолета ВСУ – это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов – воздушная армия. 7537 танков и ББМ – две танковые армии и пять общевойсковых армий. 983 РСЗО – ударная армия. 401 ЗРК – армия ПВО. 3841 орудие – четыре артиллерийских армии. 8066 машин – восемь армий. Россия за год положила ДВАДЦАТЬ ТРИ армии противника! А это ЧЕТЫРЕ фронта! Ну или ЧЕТЫРЕ группы армий Вермахта. Или ВСЯ современная группировка НАТО в Европе. И без миллионов собственных потерь ВС РФ. Результат даже превосходит времена ВОВ и все другие войны! Любое государство мира уже было бы повержено, правда без коллективной помощи Запада и их прихвостней…».


Отсюда

По всей видимости, всей этой уничтоженной военной техникой управляли бандеровцы и неонацисты. И все они, видимо, тоже убиты.

Недоумеваю. Почему Украина до сих пор не капитулировала? Почему в Киеве до сих пор не прошел парад победы  над бандеровцами и неонацистами? Почему на Украине все еще продолжаются боевые действия?

Что за украинские призраки противостоят российской армии?

Фотография Александра Сладкова – из его Telegram-канала, отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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