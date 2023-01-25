Тина Кунаки, Рози Хантингтон-Уайтли, Диана Крюгер и другие гости ужина Gucci

В минувший вторник в парижском отеле Ritz состоялся закрытый ужин модного дома Gucci, на который традиционно были приглашены самые востребованные селебрити. Среди гостей мероприятия, приуроченного к запуску новой ювелирной коллекции, засветились супермодели Тина Кунаки и Рози Хантингтон-Уайтли, экс-первая леди Франции Карла Бруни, актриса Диана Крюгер с возлюбленным Норманом Ридусом, Сиенна Миллер с бойфрендом Оли Грином, для которых это был редчайший совместный выход в свет, и многие другие.

Диана Крюгер и Норман РидусКарла БруниТина Кунаки и Рози Хантингтон-УайтлиСиенна Миллер