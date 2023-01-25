 

Подозреваемым в отправке письма со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде оказался пожилой мужчина

25.01.2023, 13:35, Новости дня
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Испанские правоохранители задержали 74-летнего подозреваемого в отправке посылок со взрывчатым веществом в украинское посольство и на имя главы правительства страны Педро Санчеса, сообщил источник в испанской полиции.

Мужчину задержали в Миранда-де-Эбро, в автономном сообществе Кастилия-и-Леон, сообщил собеседник ТАСС.

Письма отправлялись в два этапа в конце 2022 года, сообщил канал laSexta. По данным следствия, посылку сначала отправили Санчесу с помощью обычной почты. Внутри писем был взрывчатый материал, порох для петард, сжатый устройством, вызывающим взрыв.

Напомним, в посольстве Украины в конце 2022 года в Мадриде произошел взрыв. Взрывное устройство доставили туда в почтовой посылке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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