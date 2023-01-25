Песков: США останутся с хорошими барышами при любом сценарии поставок танков на Украину

Плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами», сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков, комментируя противоречивую информацию о возможности поставок киевскому режиму американских танков Abrams, отметил, что эти танки «сгорят так же, как и все остальные», передает ТАСС.

Только, по словам Пескова, стоят они очень дорого, и все это «ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков». Американцы же «останутся как минимум при своих и скорее всего – с хорошими барышами».

Представитель Кремля также заявил, что суть плана поставки киевскому режиму американских танков Abrams и немецких Leopard провальна по технологическим причинам.

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