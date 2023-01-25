 

«Возвращайтесь, гниды, будем из вас людей делать» – депутат Госдумы обратился с примирительной речью к беглым айтишникам

25.01.2023, 13:33, Разное
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Депутат Государственной думы Станислав Вяткин обратился с примирительной речью к «щуплым кнопкодавам» (IT-специалистам) с требованием возвращаться обратно в Россию.

Напомним, ранее он критиковал уехавших, однако после замечаний от коллег решил сменить гнев на милость.

Война в УкраинеОбращение, опубликованное в Telegram-канале парламентария, начинается со слов: «А я говорил вам и все вам говорили, что никому вы там не нужны».

– Так и получилось: вами попользовались и выбросили вас ваши друзья-русофобы, – пишет он. – Сейчас они смеются над вами, презирают вас, указывают вам на дверь. Наступило время возвращения в родные пенаты.

Далее Вяткин подробно перечисляет прегрешения эмигрантов – они, по его словам, «уехали слушать свой эмтиви, пока Родина была в опасности», клеветали на свою страну в зарубежных соцсетях и сотрудничали с иностранными разведками.

– К счастью, Родине нужны квалифицированные IT-специалисты, поэтому у вас есть шанс тяжёлым трудом искупить свою вину, – объявляет он. – Потребуются многие годы искреннего раскаяния, чтобы мы начали допускать, что вам можно доверять… Но хотя бы этот шанс у вас есть – не мне вам рассказывать, что делают с беглецами из так называемых цивилизованных стран. Возвращайтесь, гниды, будем из вас людей делать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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