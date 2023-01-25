Ослабить Россию, но не более — Onet объяснил отказ Запада удовлетворять все запросы Киева о поставках вооружений

Украинский конфликт должен быть ограничен исключительно территорией Украины и ни в коем случае не затронуть российскую. Из этого исходят западные лидеры, ведь они хотят только ослабить Россию, но никак не привести её к распаду, пишет польский журналист Марчин Вырвал. На портале Onet он объясняет, почему Киев, скорее всего, никогда не получит наступательной техники от Запада.



АР

«В мае я написал комментарий: «Состояние на сегодняшний день. Украина проигрывает этот конфликт». После этого материала на меня обрушилась волна критики… Однако тогда, как и сейчас, украинцы борются с основополагающей проблемой, которая уже год вызывает постоянное разрушение инфраструктуры, экономики, военной техники и живой силы»,— пишет на портале Onet польский журналист Марчин Вырвал. По его словам, Украине нужна не только оборонительная техника, которую Запад с переменным успехом, но всё-таки поставляет, но и наступательная. Только тогда она могла бы нанести удар по противнику далеко за линией фронта и создать для него серьёзные проблемы. Однако пока на такую помощь рассчитывать не приходится. «В результате сегодня мы находимся там, где находимся…»,— констатирует автор.

В статье он отмечает, что хотя украинцы охотно берут всю военную технику, которую ей даёт Запад, они на протяжении многих месяцев умоляют передать им другое вооружение. Им нужны ракеты для пусковых установок HIMARS дальностью не 70 км, а 300 км. Однако в этом плане Запад остаётся непреклонным. «Американцы их не только не передают, но и втайне от украинцев модифицируют свои пусковые установки таким образом, чтобы те не смогли выпускать ракеты большей дальности», — подчёркивает журналист.

Запад также отказывает Киеву в передаче ракет класса «земля — воздух» большой дальности и приспособленных для них самолётов. С современными танками Аbrams и Leopard ситуация обстоит похожим образом. Даже если в итоге Запад договорится об их передаче, то, возможно, количество будет недостаточным, ведь на сегодняшний день Украине их нужны десятки. Большая часть западной техники даёт возможность украинцам достаточно эффективно защищаться, однако проблема состоит в том, что 18%, то есть почти одна пятая часть украинских земель, остаются под контролем России, а перспективы контрнаступления пока что нет. Более того, силы и человеческий капитал, необходимый для их отвоевания, не увеличиваются, а напротив — иссякают.

«Почему Запад передаёт то, что передаёт, и отказывает в том, о чём больше всего просят украинцы?» — задаётся вопросом он. Ответ прост: при помощи наступательной техники украинцы начнут наносить удары по глубокому тылу противника, то есть уже на территории России. На это американцы своего согласия явно не дают. Более того, в этом их поддерживают некоторые европейские страны, в первую очередь Германия и, вероятнее всего, Франция. У каждого из этих государств разные мотивы для этого. Американцы не хотят рисковать распадом России. «Ослабить глобального конкурента Россию — да, но полное его разгромление в обмен на непредсказуемый новый баланс сил в регионе — точно нет», — подчёркивает журналист. Философия американцев не предполагает того, что в одном из регионов мира не будет своего гегемона, а окажется просто-напросто ряд равноправных игроков.

Американцы уже однажды доказали, что не хотят полного распада России. Незадолго до распада СССР, в августе 1991 года, американский президент Джордж Буш — старший выступил в Киеве с речью, в которой объяснил украинцам, что «свобода — это не то же самое, что независимость», и предостерёг от разрыва со структурами СССР.

В свою очередь, Германия ещё пребывает в состоянии шока от своей многолетней политики энергетической зависимости от России. Возвращение к прежним отношениям с Россией для них по-прежнему кажется заманчивым. Более того, партия СДПГ канцлера Олафа Шольца настаивает на переговорах с Россией любой ценой.

Польский журналист отмечает, что возвращением к бизнесу с Россией не побрезговали бы ни французы, ни итальянцы, которым пришлось оставить свои дела в РФ после начала украинского конфликта.

«Какими бы ни были мотивы крупных игроков в Америке и Европе, они сходятся в одном: любые военные действия, а следовательно, и все разрушения, смерти, удары как по объектам критической инфраструктуры, так и по гражданским объектам должны быть ограничены только территорией Украины», — подводит итог Марчин Вырвал. Следовательно, он уверен, что перспективы успешных военных действий Киева в ходе этого конфликта, вероятнее всего, куда хуже, чем многие только могут предполагать.

В статье он также напоминает, что вопреки оценкам многих экспертов,западные санкции не нанесли никакого смертельного удара по экономике России. На конец прошлого года ВВП Украины упал на 40,5%, а России — всего на 3,4%. «…Это значит, что пока российская экономика чувствует себя прекрасно, украинская держится практически исключительно на помощи Запада», — подчёркивает автор. Он также указывает на человеческий фактор — в РФ в 3,5 раза больше населения, чем на Украине, — и призывает не верить украинским данным об убитых российских солдатах. Он называет эти сводки частью информационной войны.