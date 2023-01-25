Добавить к пучку косы, чтобы из обычной прически получилась незабываемая: 15 идей с фото

Каждой женщине знакома ситуация, когда время на сборы сильно ограничено, но при этом нужно успеть собрать красивую прическу. Растрепанный пучок можно считать идеальным вариантом, поскольку его можно обыграть разными способами, каждый раз являя миру новый вариант. Если вы хотите сделать особенную прическу своими руками, то эта подборка станет хорошим подспорьем.

Преимущества пучка

Это одна из самых простых причесок, которые вы можете сделать за считанные минуты. При этом пучок выглядит одновременно строго и подходит для офисных будней, а также прекрасно сочетается с вечерними нарядами. Мы выбрали 15 вариантов, которые сделают классический пучок аккуратным и стильным без особых затрат времени и усилий.

«Свадебный узел»

Достаточно добавить несколько невидимок с белыми цветами, чтобы получить торжественную прическу, достойную самого важного дня в жизни девушки. Попробуйте сделать ее на очередную вечеринку, она выглядит легко и непринужденно. Этот пучок формируется при помощи основы, в качестве которой выступает поролоновый бублик или помпон. Конечным результатом является великолепный, низкий пучок, для фиксации которого требуется всего пара шпилек и лак для волос. Всю длину волос можно оставить распущенными или заплести косу.

Высокий хвост с изысканным плетением

Вы можете проявить изобретательность, когда дело доходит до косичек, пучков или хвостиков. Сложно выбрать один вариант? Тогда вот вам вариант сочетания сразу трех. Соберите пучок волос на макушке и верхний слой волос и заплетите его в простую косу. На затылке соберите волосы в хвост и разделите его на несколько маленьких косичек. Подверните их внутрь и перевяжите искусственными плетенными прядями.

Низкий узел с плетением

Вы будете выглядеть настоящей красавицей. Фирменный небрежный пучок, как правило, формируется на макушке, но вы можете придать образу загадочности, собрав его у основания шеи. Разделите волосы и скрутите в нижней части волос в конский хвост. Закрепите его, используя шпильки для волос. Затем начните скручивать и закреплять очередные петли в пучок, пока не получите желаемый эффект.

Высокий пучок

Если вас больше привлекает высокий пучок, есть и такой вариант. От висков проплетите несколько тонких косичек, после чего соберите все волосы в объемный пучок на макушке или спустите его чуть ниже, на затылок. Эта прическа выводит косы на новый уровень.

Новый взгляд на косы и пучки

Дерзкий, яркий вариант, который мгновенно превратит вас в подростка. Эту прическу сделать проще, чем кажется. Чтобы заплести эти косы, вам нужно разделить волосы посередине. Опустите голову вниз и проплетите французскую косу от затылка и до затылка. Закрепите хвостик резинкой и сверните в пучок. Затем сделайте то же самое для другой стороны.

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Соберите косички в низкие пучки

Конечно, растрепанные — не единственный вариант. Если у вас длинные волосы, несколько плетенных пучков станут отличным способом сделать образ уникальным и аккуратным. Собранные из отдельных косичек, они держат форму довольно долго. Это актуально, если вам нужно заплести косы на несколько дней.

Плетение и пучок в африканском стиле

Если хотите добавить образу оригинальности и загадочности, то заплетите тонкие косички от макушки до кончиков. Чтобы прическа выглядела интересней, можно чередовать более мелкие и крупные косички. Из них сверните низкий пучок.

Забавный бант может оживить прическу

Яркая лента или бант, со свисающими концами, в сочетании с высоким узлом создает торжественный образ. Соберите хвост на затылке и заплетите обратную косу, а потом сверните ее в пучок. Остается вытянуть несколько прядей около лица и прикрепить яркий бантик. Ваш образ готов.

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Несколько перевернутых французских косичек

Вам обязательно понравится этот высокий пучок с перевернутыми французскими косами. Во-первых, вам нужно отделить верхнюю половину волос и разделить нижнюю половину на столько косичек, сколько захотите. На фото вы видите, что волосы субъекта были разделены на четыре части, которые были заплетены в косички, по направлению от шеи к затылку. Наверху соберите хвостики в забавный пучок.

Французская коса и низкий пучок

Свободное плетение смотрится само по себе красивым и нежным. Дополните обратную косу низким пучком и получите величественную, шикарную прическу в стиле бохо, создание которой совсем не займет у вас много времени. Сначала отделите пряди волос, которые вы будете использовать для начала плетения французской косы. На фото прядь взята практически от виска, что придает особый шарм прическе. Проплетите косу до конца, не захватывая всего объема волос. Из оставшихся волос соберите хвостик на затылке и сверните из него небольшой пучок. Оберните косу вокруг него и закрепите шпильками.

Две французские косы

Этот образ тоже основан на плетении французских кос. Но прическа больше подходит для новичков. В этом случае разделяем волосы на две половины и плетем две косы. Для более непринужденного образа вы можете сделать их немного свободнее. Концы сверните в пучки и закрепите при помощи шпилек на затылке. Очень просто, но при этом свежо и даже торжественно.

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Гладкий хвост с плетением

Мы немного хитрим. Если вы хотите пропустить шаг в создании плетеного высокого пучка, то всегда можете остановиться на обычном хвостике. Зачешите волосы назад и закрепите гелем. Соберите волосы в высокий хвост, прежде чем заплести остальные, закрепив их дополнительной резинкой на конце. Если вы хотите, чтобы это выглядело более небрежно, как пучок, просто оберните косу вокруг верхней части. Таким образом мы предложили целых три варианта повседневных причесок.

Объемное плетение и низкий пучок

Наша последняя комбинация косы и пучка снова включает французскую косу. Направьте ее по диагонали через затылок. Оттуда вы можете завязать оставшиеся волосы в боковой пучок. Объемное плетение само по себе выделит прическу и придаст ей невероятной торжественности. А плетение от виска придает образу больше воздушности.

Заключение

Каждая из этих причесок достаточно простая. Они не требуют специальных навыков, оборудования и даже помощников. Поэтому смело берите идеи на вооружение и пробуйте, экспериментируйте, очаровывайте.