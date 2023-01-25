Мнение: О зловещих планах Билла Гейтса… Что он теперь затевает?



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Все средства массовой информации существуют не для того, чтобы своевременно информировать массы о важном в происходящем, а напротив, чтобы в массе распространяемой информации утопить действительно важное. Оно ведь может выражаться всего одной фразой, которая моментально тонет в гигабайтах ничего не значащих слов о малозначимых событиях. А потом — как всегда внезапно — прилетают «чёрные лебеди», на чём умеющие фильтровать информационный мусор делают целые состояния.

Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс взялся за старое.

За «раскрутку» новой пандемии, в тысячу раз более опасной, чем условно побеждённый «Ковид». Только в этот раз будет всё по-другому, и человечество уже так легко не отделается. Вот что по-настоящему важно.

В минувший понедельник, 23 января, Билл Гейтс заявил аналитическому центру Института Лоуи в Сиднее, что политическим лидерам всего мира необходимо как можно скорее урегулировать свои разногласия и начать работать вместе, чтобы успеть подготовиться к следующей пандемии, вызванной не просто новым вирусом, а принципиально новым. По его словам, эта вспышка уже будет искусственной (в оригинале man-made — созданной человеком). Он также похвалил «карантинную политику», проводимую в масштабах всей страны.

Вот и всё. Всего несколько слов, которые моментально затерялись в общем информационном шуме. Настолько, что их привело не самое значимое СМИ Канады. А мейджоры на медиарынке привычно заполняли пространство псевдоновостями о том, что «Часы судного дня» передвинули на 10 секунд вперёд, ещё ближе к ядерному апокалипсису, и спекуляциями на тему, сколько «Леопардов» может получить #Украина. Как будто это что-то сможет изменить для 90% человечества.

А вот новый «искусственно созданный» вирус может поменять действительно всё.

И, вероятно, Билл Гейтс точно знает, о чём он говорит.

Три года назад его обвиняли в причастности к пандемии коронавируса COVID-19 и даже в том, что он использует эту вспышку нового инфекционного заболевания, чтобы сделать человечество более управляемым. Независимо от степени обоснованности этих обвинений — их сторонники оперировали преимущественно «косвенными уликами», — факт остался фактом. Управление через страх показало себя эффективным. А лёгкость, с которой в самых разных странах мира демонтировались базовые права и свободы человека, закрывались границы и рушились рынки, лишая опоры в первую очередь «средний класс», похоже, пришлась по вкусу сильным мира сего. Не случайно Билл Гейтс продолжил заявлять, что миру грозят пандемии гораздо хуже коронавируса. «Хотя штаммы коронавируса “омикрон” и “дельта” являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжёлых заболеваний», — процитировала его влиятельная газета Financial Times. Но лишь в контексте необходимости дополнительных ассигнований на разработку вакцин.

Следующим шагом стало предупреждение, ещё более внятно выраженное. «В ближайшие два десятилетия может начаться новая пандемия. Это может быть #вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработает его и преднамеренно распространит… Или это может быть нечто, что выйдет из мира природы… По моим оценкам, существует 50%-я вероятность того, что в ближайшие 20 лет мы [опять] столкнёмся с пандемией», — сообщил миллиардер в интервью уже менее популярному испанскому изданию Diario.

И вот теперь — третье предупреждение: новый вирус наверняка будет искусственным. Также прозвучал и новый временной ориентир — «пять лет». Возможно, десять. И одобрение общенациональных карантинов как вишенка на торте.

Не так уж и сложно сложить два и два.

Из чего, наверное, уже вполне понятно, что именно затевает Билл Гейтс или, точнее, те, чьим фронтменом он является?

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