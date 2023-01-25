Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в выездных матчах

Известный хоккеист Александр Овечкин побил предыдущий рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам, забитым в гостевых матчах.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги “Колорадо Эвеланш” обыграл “Вашингтон Кэпиталз”. Встреча проходила в Денвере. Итог – 3:2 в пользу “Колорадо”. Одну из шайб забил российский нападающий Александр Овечкин. Это была первая игра спортсмена после длительного перерыва, связанного с травмой. Таким образом, Овечкин забил свой 447-й гол в гостевых матчах лиги, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.

В борьбе за звание лучшего бомбардира НХЛ российский форвард теперь находится на одну шайбу ближе от канадца.

Овечкин, получивший травму нижней части тела, наконец-то смог вернуться к тренировкам. Отмечается, что она была не тяжелой, поэтому спортсмен смог быстро восстановиться.

В настоящее время на счету Овечкина 811 голов в НХЛ. Гретцки на 83 гола его опережает. С 2005 года Овечкин играет за “Кэпиталз”, которая в 2018 году выиграла Кубок Стэнли.