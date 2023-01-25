 

Майка Тайсона вновь обвинили в изнасиловании

25.01.2023, 12:14, Разное
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Издание Daily Mail сообщает, что культового боксера Майка Тайсона в очередной раз обвиняют в изнасиловании. На этот раз в суд обратилась женщина, с которой тот познакомился в ночном клубе в 1990 году. По словам пострадавшей, спортсмен напал на нее почти сразу после того, как она села к нему в лимузин.

Я села к нему в лимузин, чтобы забрать свою подругу из ее дома. Тайсон начал прикасаться ко мне, целовать, я отказала ему, после чего он не остановился и изнасиловал меня, – заявила она.

Истица собирается взыскать с Тайсона 5 миллионов долларов компенсации за моральный ущерб.

Отметим, что в 1992 году Тайсон был приговорен к нескольким годам тюремного заключения за другое изнасилование. Тогда Тайсон до последнего отрицал вину, утверждая, что сексуальная связь с пострадавшей произошла по обоюдному согласию, однако суд оказался непреклонен.


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