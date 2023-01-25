Редкий выход: Сиенна Миллер и Оли Грин на закрытой вечеринке Gucci

Сиенна Миллер и ее бойфренд Оли Грин впервые за долгое время появились на публике вместе. Накануне пара посетила закрытый ужин, посвященный новой коллекции высокого ювелирного искусства Gucci, наряду с другими селебрити, например, Тиной Кунаки, Карлой Бруни и Дианой Крюгер.

41-летняя Миллер для редкого выхода в свет выбрала нюдовое летящее платье мини с запахом и длинными расклешенными рукавами, а дополнила образ черными ботфортами на завязках, сумочкой в тон и роскошным бриллиантовым колье. Ее 26-летний спутник предпочел вечную классику — строгий черный костюм с белой рубашкой.

Впервые в статусе пары Сиенна Миллер и Оли Грин появились на афтепати прошлогодней премии “Оскар”. Об их романе заговорили в начале февраля 2022-го после баскетбольного матча между “Нью-Йорк Никс” и “Мемфис Гриззлис”, куда они сходили на свидание.

О бойфренде Сиенны известно немного. Он развивает актерскую и модельную карьеру: Оли участвовал в показе Burberry в 2018-м и является лицом бренда GAP. Ранее он встречался с моделью Адвоа Абоа. Сиенна же до Оли состояла в отношениях с директором сети отелей Mandarin Oriental Hotel Group Арчи Кесвиком, а в до 2020 года — с Лукасом Цвирнером, который был младше нее на 10 лет.