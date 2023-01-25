 

В «Интер РАО» рассказали о российских заменах иностранного ПО

25.01.2023, 12:12, Новости дня
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«Интер РАО» удалось найти российские аналоги для замещения критически важного иностранного программного обеспечения (ПО), сообщил глава компании Борис Ковальчук в ходе беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, в качестве российских аналогов ERP-систем, на которых строится система управления предприятием, была взята за основу платформа «1С», а ОС будет Astra Linux на свободном программном обеспечении, что касается сервисов, связанных с текстовыми редакторами и подобными вещами, то компания выбрала «Р7-Офис», передает РИА «Новости».

Ковальчук добавил также, что в вопросе биллинговых систем «Интер РАО» переходит на продукты Postgres, а в области систем управления станциями партнерами компании стал «Инконтрол», который давно присутствует на этом рынке и предоставляет отечественные решения.

Напомним, правительство выделило 37,1 млрд рублей на замещение иностранного программного обеспечения до 2024 года. Как сообщал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, вендоры в октябре 2022 года приступили к разработке отечественного ПО для потребностей российских предприятий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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