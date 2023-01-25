Роскомнадзор объяснил сбой в работе магазина приложений AppStore технической ошибкой сервиса доставки контента CDN
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Причиной сбоев в работе некоторых зарубежных сервисов в РФ стала техническая ошибка в работе иностранного CDN (Content Delivery Network, сетевая инфраструктура доставки контента), сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Согласно данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сбой носил временный характер, в данный момент сервис работает стабильно, передает ТАСС.
Ранее в среду сообщалось о сбоях в работе магазина приложений AppStore, а также почтового сервиса Microsoft Otllook, игровых сервисов Xbox Live, Steam, и других.
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