 

Роскомнадзор объяснил сбой в работе магазина приложений AppStore технической ошибкой сервиса доставки контента CDN

25.01.2023, 12:12, Новости дня
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Причиной сбоев в работе некоторых зарубежных сервисов в РФ стала техническая ошибка в работе иностранного CDN (Content Delivery Network, сетевая инфраструктура доставки контента), сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Согласно данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сбой носил временный характер, в данный момент сервис работает стабильно, передает ТАСС.

Ранее в среду сообщалось о сбоях в работе магазина приложений AppStore, а также почтового сервиса Microsoft Otllook, игровых сервисов Xbox Live, Steam, и других.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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