Роскомнадзор объяснил сбой в работе магазина приложений AppStore технической ошибкой сервиса доставки контента CDN

Причиной сбоев в работе некоторых зарубежных сервисов в РФ стала техническая ошибка в работе иностранного CDN (Content Delivery Network, сетевая инфраструктура доставки контента), сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Согласно данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сбой носил временный характер, в данный момент сервис работает стабильно, передает ТАСС.

Ранее в среду сообщалось о сбоях в работе магазина приложений AppStore, а также почтового сервиса Microsoft Otllook, игровых сервисов Xbox Live, Steam, и других.

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