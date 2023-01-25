Глава МЭА – расслабляться рано — следующей зимой энергетический кризис может ударить по Европе с новой силой

Европейцам не стоит рассчитывать на преждевременное окончание энергетического кризиса из-за падения цен на газ, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью Handelsblatt. По его словам, отсутствие российского газа, возвращение Китая в качестве импортёра и незначительный рост предложения «сделают следующую зиму проблематичной». Конкуренция за энергоресурсы между странами возрастёт, а газа станет не хватать, поэтому цены вырастут вновь.



AP

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал европейцев не рассчитывать на преждевременное окончание энергетического кризиса из-за падения цен на газ. «Меня беспокоит следующая зима», — заявил Бироль в интервью Handelsblatt.

По его словам, в прошлом году для заполнения газохранилищ Европа импортировала из РФ 60 миллиардов кубометров природного газа. В этом году ввиду отсутствия поставок из РФ ей придётся восполнить этот объём из других источников. Кроме того, в прошлом году Европе значительно помог Китай: в 2022-м потребление нефти и газа в стране, являющейся крупнейшим в мире импортёром энергоносителей, упало впервые за 40 лет. Однако сейчас китайская экономика «вновь набирает обороты». Китай возвращается на газовый рынок и становится главным конкурентом Европы.

«Отсутствие российского газа, возвращение Китая в качестве импортёра, незначительный рост предложения — эти три фактора сделают следующую зиму проблематичной, особенно если зима будет нормальной, а не аномально тёплой, как нынешняя», — подчеркнул Бироль.

Многие европейские правительства в настоящее время довольны тем, что кризис до сих пор протекал относительно мягко. «Но боюсь, они слишком довольны», — отметил глава МЭА. По его словам, если китайская экономика восстановится — чего ожидают почти все эксперты, — цены вырастут. Конкуренция между Китаем, Европой и другими странами возрастёт, а газа станет не хватать. Поэтому Европа должна продолжать сокращать его потребление.

По данным МЭА, на долю Китая приходится половина роста мирового спроса на нефть. Если экономика Китая снова станет сильнее, а другие регионы мира смогут предотвратить рецессию, мировой спрос на нефть может достичь рекордного уровня. Вопрос в том, как отреагируют страны ОПЕК+, прежде всего Саудовская Аравия и Россия. Было бы лучше, если бы они увеличили добычу нефти, считает Бироль.

На фоне напряжённой ситуации глава МЭА раскритиковал отказ Германии от атомной энергетики. Он рад, что правительство продлило работу оставшихся АЭС до апреля, однако ему хотелось бы, чтобы у немецких властей была возможность увеличить время эксплуатации на более длительный срок. Для сравнения: правительство Бельгии планирует продлить срок службы АЭС на 10 лет. Если это возможно с технической точки зрения и население поддержит эту инициативу, правительству Германии стоило бы сделать то же самое.

С другой стороны, Бироль высоко оценил тот факт, что темпы расширения ветряных и солнечных электростанций в Германии значительно увеличились. Свои плоды приносит прежде всего ускорение процесса планирования.

При этом глава МЭА опасается, что европейцы могут попасть в новую зависимость. «Полагаться только на одну страну в отношении такого важного источника энергии, как газ, — неправильная энергетическая политика, — заявил он. — Если мы сейчас посмотрим на возобновляемые источники энергии, мы увидим аналогичную картину». Европа должна найти новых поставщиков и сама начать добычу важнейших полезных ископаемых, отметил Бироль в интервью Handelsblatt.