Министр обороны Швеции Йонсон заявил о подготовке к передаче танков Украине
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Правительство Швеции не исключает отправки танков Stridsvagn 122 на Украину в будущем, пишет газета «Свенска дагбладет».
Как говорится в комментарии министра обороны Пола Йонсона , Швеция готовится к передаче танков, но это может произойти позднее, передает ТАСС.
В настоящее время на вооружении армии Швеции около 120 Stridsvagn 122.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна поставит дополнительную военную помощь Украине, включая САУ Archer.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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