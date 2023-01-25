Министр обороны Швеции Йонсон заявил о подготовке к передаче танков Украине

Правительство Швеции не исключает отправки танков Stridsvagn 122 на Украину в будущем, пишет газета «Свенска дагбладет».

Как говорится в комментарии министра обороны Пола Йонсона , Швеция готовится к передаче танков, но это может произойти позднее, передает ТАСС.

В настоящее время на вооружении армии Швеции около 120 Stridsvagn 122.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна поставит дополнительную военную помощь Украине, включая САУ Archer.

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