Медведева сравнила популярность фигурного катания и футбола

Евгения Медведева, российская фигуристка, сравнила популярность фигурного катания и футбола.

Очевидно, что в стране нет своего Месси или Криштиану Роналду, но спортсменка заявила, что важно помнить, что все виды спорта сложны.

Медведева считает, что популярность фигурного катания выросла во время Олимпийских игр 2014 года и достигла своего пика на Играх в Пхенчхане. В настоящее время фигурное катание и футбол в РФ пользуются одинаковым интересом.

Медведева дважды становилась чемпионкой Европы и мира. На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева завоевала серебряную медаль. Она уступила Алине Загитовой, своей соотечественнице.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной Думы Ирина Родина 21 января сравнила футбол в РФ и Европе. Она считает, что россияне не пытаются привлечь людей своей игрой, и поэтому никому в других странах отечественный футбол неинтересен.