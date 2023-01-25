Обозреватель 19FortyFive – в свете скандала с секретными документами Байдену пора подумать о выходе на пенсию

Джо Байден создал себе кучу проблем, которые отнимут у него много сил и времени, в период, когда приоритетом должна быть подготовка к выборам, пишет глава аналитического центра Rogue States Project Гарри Казианис в статье для 19FortyFive. Многие говорят о том, что президент стареет у нас на глазах: вероятно, ему пора задуматься об отставке, подчёркивает обозреватель.



AP

Часть демократов сходит с ума в атмосфере развивающегося скандала с обнаружением у Джо Байдена не регламентированно хранящейся секретной документации. Кажется, будто его юристы обнаруживают эти документы почти каждый день то в гараже, то в доме действующего президента, пишет бывший директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис — ныне глава аналитического центра Rogue States Project — в статье, опубликованной на 19FortyFive.

Сам Байден вряд ли уносил все эти бумаги с рабочего места в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы — этим в силу разных причин занимались его помощники. Как бы то ни было, ответственность лежит на нём и сейчас он переживает полномасштабный кризис. Вместо того чтобы думать о будущем и планировать предвыборную кампанию 2024 года, он вынужден копаться в прошлом, защищая себя.

Обитатели округа Колумбия, поддерживающие президента, с досадой реагируют на происходящие события. «Ну вот честно, насколько же глупы могут быть Джо Байден и его сотрудники? Это очень плохо, что-то на уровне Дональда Трампа», — цитирует неназванного социолога Демократической партии автор. Другой неназванный бывший крупный деятель Национального комитета Демократической партии выразил сожаление в связи с происходящим: «Зачем Джо Байдену вообще нужно было это делать, учитывая его вроде бы весьма большой опыт в области национальной безопасности? Это катастрофа!»

Ни сам Байден, ни его команда не имели права вывозить из Белого дома или откуда-либо ещё какие бы то ни было секретные документы. Ближайший год ему предстоит провести «в обороне», постепенно теряя поддержку. Он предоставил мощный козырь своим основным оппонентам — Дональду Трампу и Рону Десантису, который республиканцы смогут использовать против него.

Многие люди говорят о том, что президент стареет буквально у нас на глазах, что он уже даже не тот человек, которым был в 2020 году. Возможно, и правда пришло время подумать о выходе на пенсию — этот казус с секретными документами заставляет полагать, что ему пора в отставку, пишет Казианис. Может показаться, что это преувеличение, но в реальности его рейтинги падают, экономика страны в плохом состоянии, и, судя по волне увольнений тысяч сотрудников больших технологических компаний, ситуация не улучшается. К тому же республиканцы набирают силу. Однако действующий лидер вряд ли уйдёт в отставку. Очевидно, что нынешний инцидент отнимет у Байдена много сил и времени и, возможно, Демпартии уже стоит задуматься о выдвижении Камалы Харрис в кандидаты на президентский пост.