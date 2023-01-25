 

Экс-глава Госдепа Помпео заявил, что военные США обучали ВСУ в течение долгого времени

25.01.2023, 8:35, Новости дня
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США обучали украинских солдат в течение долгого времени, сообщил экс-госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, ВСУ обучались в США в течение очень долгого времени, с момента, когда он еще руководил ЦРУ (2017-2018 годы), американцы помогали украинскому спецназу, передает РИА «Новости». Помпео добавил, что американский народ должен гордиться тем, что жизни граждан США не подвергались риску, потому что инструкторы обучили украинцев защищать свою страну.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинское общество готовили к войне еще до того, как Россия начала спецоперацию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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