Мнение: Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

На Западе продолжают кружить вокруг замороженных ими российских государственных активов. Строить планы о том, как эти деньги официально изъять и пустить на собственные нужды – ну, то есть на «благое дело» в виде восстановления Украины, под соусом которого эти деньги будут распилены между западными компаниями.

На Западе продолжают кружить вокруг замороженных ими российских государственных активов. Строить планы о том, как эти деньги официально изъять и пустить на собственные нужды – ну, то есть на «благое дело» в виде восстановления Украины, под соусом которого эти деньги будут распилены между западными компаниями.

В том, что российские государственные активы должны быть изъяты, согласны почти все страны коллективного Запада. По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцо Кассиса, этот вопрос стоит на повестке дня «практически во всех европейских странах и во многих других государствах». Он считает, что российские активы – «это важный источник финансов», и «агрессор должен устранить нанесенный ущерб, данный принцип остается в силе». Однако добавляет, что «нужно действовать в правовых рамках», а «в настоящее время в Швейцарии нет законодательной базы для конфискации замороженных средств».

И вот тут главная загвоздка. Нет правового механизма. Ни в Швейцарии, ни в странах ЕС, ни в США (которые должны показать остальным пример подобной конфискации). Да, в рамках действующего законодательства есть несколько способов, позволяющих США забрать российские государственные активы в пользу Украины или собственного бюджета. Но ни один из них, к сожалению для Вашингтона, сейчас неприменим – хотя бы потому, что последствия применения станут для США катастрофичными, если не смертельными.

Так, американцы могут изъять российские деньги в случае, если объявят РФ войну (подобный сценарий стал возможен после 11 сентября, когда были приняты поправки в закон о 1977 года, лишающий исполнительную власть права конфисковывать чужие активы). Очевидно, что на это США не пойдут – не станут ради воровства нескольких сотен миллиардов долларов начинать ядерную войну. Ведь в горниле этой войны сгорят как украденные 300 миллиардов, так и вся Америка.

Американцы могут отправить замороженные российские деньги на Украину в случае согласия на это самой России. Например, в рамках специально подписанного двустороннего соглашения о восстановлении Украины. И еще недавно отдельные телеграм-каналы разгоняли мысль о том, что это соглашение может быть подписано – однако Москва пойдет на столь унизительный шаг лишь в том случае, если проиграет СВО, чего не предвидится. Если уж и говорить о восстановлении чужой территории за свой счет, то это Киев должен выделять деньги (свои или западные – не имеет значения) на восстановление Донецка и других городов, которые он обстреливал.

Наконец, американцы могут отправить на Украину деньги третьих лиц через трехходовку. Сначала они признают президентом РФ какого-нибудь Васю Пупкина из Вашингтона. Затем передают ему как «легитимному» руководителю страны контроль за российскими активами. А уж затем Вася Пупкин передает эти деньги киевскому режиму.

Казалось бы, вполне реалистичный вариант – однако подобное признание может привести если уж не к войне (а бывший президент РФ Дмитрий Медведев и нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин дали понять, что Москва готова применить ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы ее безопасности), то, по крайней мере, к разрыву дипотношений и резкому росту конфронтации. То есть, проще говоря, к предвоенной ситуации.

Вне закона не получится

Все последние месяцы американские и европейские юристы ищут какие-то иные механизмы, которые позволят Западу легально украсть российские госсредства – и не могут найти. Более того, эксперты предупреждают, что даже если Запад найдет этот способ, если сможет украсть деньги без нарушения американских законов (либо наплюет на законы и просто украдет), то экономические последствия такого изъятия будут крайне болезненными.

Так, в конце 2022 года исследовательская служба Конгресса США провела большой мозговой штурм на предмет возможности кражи и определила, что эта кража создаст прецедент. И сделает возможной конфискацию в будущем имущества американских инвесторов в случае, если иностранное государство увидит нарушение Соединенными Штатами международного права. И речь не только о России, но и о Китае, а также других государствах, которые решат воспользоваться открытым ящиком Пандоры. Да, кто-то скажет, что американцы всегда защитят свои активы силой – но в условиях складывающегося ядерного мира никакой уверенности в этом нет.

Кроме того, как верно отмечают эксперты, конфискация российских активов может отвратить иностранных инвесторов от вложений в США по причине опасений, что их активы могут быть также конфискованы. А для США, чья экономика живет в долг, подобный сценарий будет крайне неприятен – напоминаем, что Америка, наоборот, сейчас делает все возможное для перетекания европейских (и не только) капиталов на свою территорию.

По мнению исследовательской службы конгресса, оптимальным вариантом использования замороженных российских госактивов будет не их воровство, а угроза воровства. То есть, проще говоря, нужно постоянно поддерживать слухи о возможном изъятии на повестке дня (что Запад сейчас и делает) ради шантажа России. А также давать понять, что эти деньги могут вернуть Москве в случае хорошего ее поведения. Объяснять, что Кремлю вернут деньги в случае, если он пойдет на уступки киевскому режиму – в том числе и уступки территориальные, отказавшись от недавно присоединённых к РФ регионов.

Таким образом США и Европа, с одной стороны, избегают опасного нарушения законодательства и, с другой, могут извлечь какой-то бонус из повисших у них мертвым грузом российских денег. Но могут лишь теоретически – к сожалению для Запада Россия видит ту игру, которую ей пытаются навязать. Видит – и делает свои выводы.

С каждым месяцем наивных «голубей» в РФ становится все меньше. Оскорбления со стороны Запада, военные преступления Украины, заявления о намерении нанести РФ тотальное поражение и добиться развала страны – все это укрепляет россиян в уверенности о том, что СВО нужно заканчивать полной и тотальной победой. Не по очкам, не по раздельному решению судей, а безусловным нокаутом. И вот после этой победы, в рамках новых взаимоотношений с Западом, можно уже требовать возврата замороженных российских госсредств.

А до того момента эти деньги пусть подождут. Никуда не денутся.

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