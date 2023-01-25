Полянский: Есть вероятность, что вороны кружат над Киевом из-за спонсируемого режимом богохульства

Громадное число ворон над Киевом может быть вызвано действиями киевского режима в отношении церквей и священников, предположил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что кружащая стая воронов над Киевом является следствием уничтожения в стране церквей и преследования священников, передает РИА «Новости».

Такой комментарий зампостпреда оставил после публикации очевидцев видео на YouTube.

«Может, это ответ на спонсируемое государством богохульство», подчеркнул Полянский.

Ранее Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии.

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