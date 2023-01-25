 

Полянский: Есть вероятность, что вороны кружат над Киевом из-за спонсируемого режимом богохульства

25.01.2023, 8:35, Новости дня
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Громадное число ворон над Киевом может быть вызвано действиями киевского режима в отношении церквей и священников, предположил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что кружащая стая воронов над Киевом является следствием уничтожения в стране церквей и преследования священников, передает РИА «Новости».

Такой комментарий зампостпреда оставил после публикации очевидцев видео на YouTube.

«Может, это ответ на спонсируемое государством богохульство», подчеркнул Полянский.

Ранее Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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