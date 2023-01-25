В случае войны с Китаем США израсходуют часть своих вооружений меньше чем за неделю

Конфликт на Украине показал, что ВПК США оказался не готов к нынешней международной обстановке в плане безопасности — и уж точно не сможет поддерживать достаточно высокую производительность в случае полноценных военных действий против Китая, пишет WSJ. Такой вывод содержится в новом исследовании за авторством вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса. Как подчёркивается в работе Джонса, если американским войскам придётся вступить в противостояние с Китаем из-за Тайваня, отдельные виды вооружений они израсходуют меньше чем за неделю.



AP

С момента начала российской спецоперации на Украине американское правительство выделило на обеспечение Киева вооружением и техникой более $27 миллиардов — и эти «оружейные вливания» позволили украинским силам сдержать наступление россиян, пишет The Wall Street Journal. Между тем затянувшееся противостояние, которое уже превратилось в «крупнейший наземный конфликт в Европе со времён Второй мировой войны», выявило стратегическую угрозу для самого Вашингтона: его запасы оружия сокращаются, а производители не имеют оборудования для того, чтобы достаточно быстро их восполнять, говорится в материале издания. По информации WSJ, к такому выводу пришёл в своём новом исследовании вице-президент американского аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Сет Джонс.

Комментируя свою работу в интервью американским СМИ, Джонс сообщил, что, по его мнению, американский ВПК оказался «не готов к той конъюнктуре в плане безопасности, которая теперь сложилась», и до сих пор работает скорее в режиме «мирного времени».

Как подчеркнул исследователь, проведённый им анализ, в рамках которого он опросил многих высокопоставленных американских чиновников, яcно показал, что в случае конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе у Вооружённых сил США крайне быстро закончатся боеприпасы. В частности, как определили в CSIS по результатам нескольких военных игр, проведённых в последние месяцы, некоторые виды оружия — включая высокоточные ракеты большой дальности — американские войска израсходуют меньше чем за неделю. По мнению Джонса, это по существу означает, что Вашингтон не в силах не только вступить в открытое противоборство с Пекином, но и эффективно сдерживать КНР.

Как пишет Джонс в своей работе, такая ситуация обусловлена рядом проблем американской промышленности, отчасти связанных с устаревшими, забюрократизированными и крайне медлительными механизмами комплектования войск и отправки вооружений на экспорт, изначально предназначавшимся для того, чтобы американское оружие не попало в руки к потенциальным противникам США, но так и не адаптированными к новым реалиям. К примеру, для одного из поставлявшихся Тайваню оружейных комплексов американского производства, название которого в исследовании эксперта не приводится, между закупкой и доставкой прошло четыре года: два заняло производство, а ещё два — оформление всех необходимых документов и соблюдение соответствующих процедур.

По мысли аналитика, из-за этих недостатков производственная база США на данный момент обладает крайне ограниченными возможностями по резкому наращиванию своего потенциала в случае крупного конфликта, поэтому вести достаточно долгие военные действия Вашингтону будет крайне тяжело.

Те вызовы, которые могут встать перед американским ВПК, если США вступят в вооружённый конфликт с Китаем из-за Тайваня, сегодня можно наблюдать на примере боевых действий на Украине, говорится в работе Джонса. К примеру, по информации эксперта, с 1 августа США успели отправить Киеву столько ПТРК Javelin, сколько Америка при сохранении производительности на уровне 2022 года сможет произвести лишь за семь лет. В свою очередь, число переданных украинцам ПЗРК Stinger на сегодняшний день примерно сравнялось с количеством этих комплексов, проданных Америкой за рубеж за последние 20 лет, также упоминается в работе. Наконец, США отправили Киеву более 1 миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 мм, из-за чего собственные запасы этой амуниции у Вашингтона начали истощаться, пишет Джонс.

Запасы других вооружений — включая, к примеру, противокорабельные ракеты Harpoon, которые считаются одним из центральных элементов оборонной стратегии Тайваня, — пока сохраняются на удовлетворительном уровне, но для военного времени их всё равно недостаточно, предупреждает эксперт.

Как полагает Джонс, конгресс США должен в кратчайше сроки провести слушания, дабы установить, до какого уровня необходимо довести запасы вооружений в нынешних условиях. Кроме того, аналитик рекомендует американскому правительству создать стратегический запас амуниции и составить план по стабильному комплектованию войск, рассчитанный как на нужды сегодняшнего дня, так и на будущее, пишет WSJ.