Поздние роды: скрытная Ирина Шейк рассказала о причинах запоздалой беременности

37-летняя Ирина

Шейк стала мамой пять лет назад. В отношениях с актером Бредли Купером у нее

родилась дочь Лея. Супермодель редко делится подробностями своей личной жизни,

однако, в недавнем интервью глянцевому журналу сделала исключение.

По словам Ирины,

материнство — одна из волнующих тем в обществе. Современные женщины все чаще откладывают

рождение детей, за что получают осуждение старшего поколения. Ирина Шейк тоже

сталкивалась с социальным давлением, в том числе и со стороны своей семьи.

“Моя бабушка

говорила мне: ”Когда же у тебя будут муж и дети?” — рассказывает супермодель.

В интервью Шейк уделила

особое внимание собственной запоздалой беременности и ее причинах. Ирина

уверена, каждая женщина должна сама решать, когда стать мамой. Женщина должна

дать себе столько времени, сколько нужно.

“В моей

стране, если у вас нет детей после 20, кажется, что вы уже опаздываете”, —

делится модель.

Кроме этого,

Ирина Шейк призывает женщин не забывать о себе после рождения детей. Материнство

— это не помеха для карьерной реализации и собственной привлекательности и

внутренней уверенности в себе. При этом Шейк и Купер не пользуются услугами

няни, воспитывая Лею самостоятельно.