 

Поздние роды: скрытная Ирина Шейк рассказала о причинах запоздалой беременности

25.01.2023, 7:45, Разное
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37-летняя Ирина
Шейк стала мамой пять лет назад. В отношениях с актером Бредли Купером у нее
родилась дочь Лея. Супермодель редко делится подробностями своей личной жизни,
однако, в недавнем интервью глянцевому журналу сделала исключение.

По словам Ирины,
материнство — одна из волнующих тем в обществе. Современные женщины все чаще откладывают
рождение детей, за что получают осуждение старшего поколения. Ирина Шейк тоже
сталкивалась с социальным давлением, в том числе и со стороны своей семьи.

“Моя бабушка
говорила мне: ”Когда же у тебя будут муж и дети?” — рассказывает супермодель.

В интервью Шейк уделила
особое внимание собственной запоздалой беременности и ее причинах. Ирина
уверена, каждая женщина должна сама решать, когда стать мамой. Женщина должна
дать себе столько времени, сколько нужно.

“В моей
стране, если у вас нет детей после 20, кажется, что вы уже опаздываете”, —
делится модель.

Кроме этого,
Ирина Шейк призывает женщин не забывать о себе после рождения детей. Материнство
— это не помеха для карьерной реализации и собственной привлекательности и
внутренней уверенности в себе. При этом Шейк и Купер не пользуются услугами
няни, воспитывая Лею самостоятельно.


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