Как правильно хранить фрукты: 3 совета диетолога

Организация

холодильника — это новое направление в диетологии. Эксперты больше изучают

совместимость тех или иных продуктов еще до попадания в наш организм. Как лучше

организовать хранение фруктов — об этом рассказала кандидат медицинских наук,

врач-диетолог Елена Соломатина.

Главная причина,

по которой нужно задуматься о вопросе хранения фруктов, это замедление

процессов гниения. Сроки жизни фруктов очень коротки, поэтому лучше как можно

скорее употреблять их. Но если такой возможности нет — нужно правильно расположить

их в холодильнике или на полке.

Так, бананы не

стоит хранить рядом с яблоками. Внутри желтых фруктов содержится этилен,

который как раз и ускоряет процессы гниения.

“Их не стоит

класть в один пакет или хранить в одной корзине”, — цитирует диетолога

интернет-издание “360”.

А вот положить

банан рядом с авокадо — идея хорошая. Эксперт поясняет, что так твердый и не до

конца спелый авокадо станет мягким и ароматным.

Если же нет

возможности хранить бананы отдельно от других продуктов, можно изолировать ножку.

Например, обмотав ее пищевой пленкой. Так, этилена будет вырабатываться меньше.