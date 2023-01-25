 

Как правильно хранить фрукты: 3 совета диетолога

25.01.2023, 7:45, Разное
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Организация
холодильника — это новое направление в диетологии. Эксперты больше изучают
совместимость тех или иных продуктов еще до попадания в наш организм. Как лучше
организовать хранение фруктов — об этом рассказала кандидат медицинских наук,
врач-диетолог Елена Соломатина.

Главная причина,
по которой нужно задуматься о вопросе хранения фруктов, это замедление
процессов гниения. Сроки жизни фруктов очень коротки, поэтому лучше как можно
скорее употреблять их. Но если такой возможности нет — нужно правильно расположить
их в холодильнике или на полке.

Так, бананы не
стоит хранить рядом с яблоками. Внутри желтых фруктов содержится этилен,
который как раз и ускоряет процессы гниения.

“Их не стоит
класть в один пакет или хранить в одной корзине”, — цитирует диетолога
интернет-издание “360”.

А вот положить
банан рядом с авокадо — идея хорошая. Эксперт поясняет, что так твердый и не до
конца спелый авокадо станет мягким и ароматным.

Если же нет
возможности хранить бананы отдельно от других продуктов, можно изолировать ножку.
Например, обмотав ее пищевой пленкой. Так, этилена будет вырабатываться меньше.


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