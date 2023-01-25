 

Abrams и Leopard отправятся в Украину – «Киев за три дня»?

25.01.2023, 7:49, Новости дня
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Президент США Джо Байден объявит о поставках на Украину танков Abrams уже сегодня, сообщили Reuters сотрудники американской администрации.

– Чиновники на условиях анонимности заявили, что объявление может быть сделано уже в среду,— передает агентство.

Война в УкраинеОдин из его собеседников сообщил, что Abrams, вероятно, будут закуплены через фонд, известный как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет Белому дому выделять оружие из промышленности, а не из существующих запасов.

Один из чиновников заявил Reuters, что, возможно, администрация Джо Байдена могла бы использовать механизм USAI, чтобы купить Abrams у союзников, отремонтировать их, а затем отправить на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц также принял решение передать Украине танки Leopard 2, пишет Spiegel. По информации издания, речь идет как минимум об одной танковой роте. Как правило, она состоит из 14 машин.

Кроме того, ряд других стран заявили о намерении передать Украине немецкие танки Leopard, находящиеся у них на вооружении.

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что возможная поставка на Украину американских танков Abrams — вопиющая провокация в отношении РФ. Он заявил, что они, как и другая техника НАТО, будут уничтожены российскими вооруженными силами (вероятно кувалдой пригожина).

– Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники, – сказал Антонов.

Он также заявил, что ни у кого не должно быть иллюзий, «кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», забыв упомянуть, что именно Россия 11 месяцев назад вторглась в Украину начав так называемую специальную военную операцию по «денацификации и демилитаризации» независимой страны. По словам посла, американцы постоянно повышают «планку» военного содействия союзникам. Российский дипломат добавил, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение.


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