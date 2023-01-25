Al Jazeera со ссылкой на представителя Белого дома сообщила о намерении Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams. Германия также передаст свои танки

В среду глава американского государства Джо Байден сообщит, что США предоставят Украине танки Abrams, сообщил представитель Белого дома.

По словам чиновника, о решении поставить Украине танки Байден «объявит завтра», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

Напомним, сообщалось, что США могут поставить Киеву 10 танков Abrams, чтобы оказать давление на Германию в вопросе поставок танков Leopard 2. Позднее в Белом доме сказали, что речь идет примерно о 30 Abrams. По данным СМИ, военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов.

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