EurActiv сообщил о желании ЕС пересмотреть вредную для Европы либерализацию торговли с Украиной

Еврокомиссия приступила к изучению возможности пересмотреть либерализацию торговли с Украиной, поскольку сейчас договоренности вредят европейским фермерам, сообщают СМИ.

Члены ЕС жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Европе оказались в невыгодном положении. Пересмотреть либерализацию торговли могут в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на EurActiv.

ЕК «обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт», передает РИА «Новости».

Напомним, временный режим либерализации установили в 2022 году до июня 2023 года. В соответствии с ним на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Кроме того, соглашение приостанавливает систему входных цен и тарифных квот. Предполагается, что даже после завершения срока действия договоренностей антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.

Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.

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