Опубликована видеозапись боевой работы российского ЗРПК «Панцирь-С1»

В ходе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» продолжают уничтожать украинские беспилотные летательные аппараты и ракеты, сообщило Минобороны России.

Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал о прикрытии военных объектов, а также гражданской инфраструктуры. Видеозапись работы ЗРПК опубликована в Telegram военного ведомства.

Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин посетил тульский машиностроительный завод «Щегловский вал», где ему показали производство комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».

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