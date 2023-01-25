 

Курс рубля на Московской бирже укрепился к доллару, но снизился к евро

25.01.2023, 7:10, Новости дня
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В начале торгов рубль вырос относительно доллара, но показал снижение к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» опустился до 68,9 рубля (минус 10 копеек), курс евро укрепился до 75,35 рубля (плюс 18 копеек). Юань держится на уровне предыдущего закрытия в 10,14 рубля. При этом торги начались с того, что доллар рос на 19 копеек, юань – на 1 копейку, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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