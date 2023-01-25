 

США уже превзошли январскую статистику предыдущего года по массовым случаям с применением огнестрельного оружия

25.01.2023, 6:25, Разное
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По подсчётам исследовательской группы Gun Violence Archive, за 23 дня этого года в Соединённых Штатах произошло 37 случаев массового применения огнестрельного оружия и шесть массовых убийств. The Week уточняет, что последние громкие преступления случились в Калифорнии, где губернатор узнал об очередной трагедии во время посещения жертв предыдущей в больнице.


AP

Накануне в Соединённых Штатах произошло очередное массовое убийство. В Калифорнии в городе Хаф-Мун-Бэй в результате стрельбы погибли семь человек. Это уже 37-й массовый случай с применением огнестрельного оружия в стране в 2023 году и шестое массовое убийство. По данным на 23 января 2022 года, было зафиксировано 27 массовых случаев с применением огнестрельного оружия и 1 массовое убийство. 

Такой подсчёт ведёт некоммерческая исследовательская группа Gun Violence Archive. В их терминологии массовым считается случай с применением огнестрельного оружия, в результате которого застрелены или убиты четверо и более человек. 

Так, в понедельник была стрельба в городе Де-Мойн, штат Айова. В результате убиты два подростка и один взрослый. Однако этот случай не вошёл в список массовых, поскольку пострадали три человека. Если бы пострадавших было четверо, пусть даже все выжили, его внесли бы в статистику. 

В Калифорнии, где произошли последние громкие случаи, одни из самых строгих законов об оружии в США. Губернатор штата Гавин Ньюсон как раз был в больнице, где навещал жертв из города Монтерей Парк, когда ему сообщили об очередной трагедии. «Меня отвели в сторону, чтобы сообщить о другом случае массового применения огнестрельного оружия. На этот раз в Хаф-Мун-Бэй. Трагедия за трагедией», — цитирует его слова издание The Week. 

«Здесь нет ничего удивительного. Это приводит в ярость. Вторая поправка превращается в договор о самоубийстве», — заявил губернатор в интервью каналу CBS News. Он также пояснил, что не против владения огнестрельным оружием, если подходить к этому с необходимой долей ответственности и всеми проверками. Однако настоящую эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия в Соединённых Штатах нельзя объяснить исключительно проблемами психического здоровья. 

Журнал The Week приводит слова телеведущего Лестера Холта из программы NBC Nightly News, что массовое убийство становится уже привычным, «очередным»: «Уже знакомая боль… И на ум приходят те же самые вопросы: сколько и почему? Но даже если на них ответят, ничего не меняется. Мы остаёмся на том же месте, опустошённые, разочарованные и расстроенные. Никакие объяснения не заполнят пустоту потери и беспомощность, которые накладывают на нас эти массовые нападения, и не дадут нам надежды, что такое больше не повторится». 

 


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