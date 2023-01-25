 

Наша новая Примадонна: переехавшую в Россию Повалий короновали вместо сбежавшей Пугачевой

25.01.2023, 6:16, Разное
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Народная артистка Украины Таисия Повалий заявила о том, что
переехала жить в Россию, увезла из Киева в Москву пожилую маму и теперь свое
будущее связывает с нашей страной. Певица и актриса Алена Кравец восхищается гражданской позицией коллеги.

“Сейчас такое сложное время, когда каждому человеку
важно определиться, с кем он, кого поддерживают, – считает Алена. – Многие
артисты отмалчиваются, пытаясь усидеть на двух стульях. Поэтому смелость и
принципиальность Таисии Повалий вызывает у меня искренне уважение”.

Повалий, напомним, не побоялась заявить, что происходящие
сегодня события дарят ей надежду на то, что Украина выйдет из зомбированного
состояния. “Таисия Николаевна многое пережила за эти годы – травлю, оскорбления,
проклятия, хотя всегда желала свой любимой Украине только добра, – говорит
Алена. – Я знаю отношение Таисии Николаевны, знаю, с какой теплотой она всегда
говорила о народе Украины, его языке, культуре. Это очень достойный во всех
отношениях артист и человек”.

По мнению Кравец, именно Повалий сегодня может заменить
уехавшую жить в Израиле Аллу Пугачеву. “Примадонна и ее пятый
муж-юморист, к сожалению, дискредитировали себя своими недостойными заявлениями
в адрес родины, и самим фактом спешной эмиграции, – пояснила мудрая Алена. – Поэтому,
думаю, теперь именно Таисия Повалий, которая считалась “золотым голосом” Украины, может стать новой российской Примадонной,
заменив покинувшую нас звезду. У нее есть для этого все – талант, голос, харизма,
замечательные песни. И я даже не сомневаюсь, что скоро Повалий станет и в нашей
стране Народной артисткой”.


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