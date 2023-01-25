Мнение: О блогере Некоглае

Некоглай – кумир молодежи в самом прямом смысле слова: в Телеграме у него 800 тыс. подписчиков, на Твиче – 2,4 млн., в Тик-Токе – 10 млн. Ему 22 года. В прошлом году его “приняли” в отделении полиции в Москве, там долго избивали, унижали, обрили налысо – и в итоге выслали из РФ, запретив въезд на веки вечные. Теперь юзер Некоглай собирает деньги на “мавики” для Украины (пожертвовал недавно 100 тыс. долл.) и публично в своих роликах клянется бороться с Россией до последнего вздоха.

Донос, из-за которого Некоглая арестовали, накатала на него дочь одиозной депутатши Мизулиной, тоже Мизулина, которая в РФ занимает теплую должность “защитницы детей от вредоносного интернета. “Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала этот ролик «глумлением над подвигом солдата».

Хороший текст из Телеграма:

“Публика удивляется истории блогера Некоглая. Кумир тикток молодежи изначально был настроен к российской власти если не лояльно, то нейтрально. Но затем сделал ролик, который был ошибочно воспринят как глумление над российским солдатом. И понеслось. Теперь побитый и побритый налысо доблестными сотрудниками блогер собирает деньги на “Мавики” для ВСУ и говорит, что будет воевать с РФ до последнего. Люди пишут – насколько же это глупая политика! Российское государство взяло и создало себе врага на ровном месте, а могло бы, наоборот, слегка прикормить блогера – и собирал бы он сейчас на “Мавики” для ВС РФ.

Пишут вроде бы взрослые люди, но сих пор не понявшие как у нас здесь все устроено. Если можно как-то сформулировать за что воюет Россия, то воюет она за идею иерархии. Точнее как: никакого общего дела здесь нет, каждый воюет лишь за собственное место в этой иерархии, поэтому и результат соответствующий. Но суть в том, что с точки зрения системы Некоглай – это непонятно откуда взявшийся черт, сколько бы там подписчиков у него ни было.

А вот Екатерина Мизулина, на которую он залупился – настоящая столбовая дворянка. Мироустройство таково, что дворяне не умасливают распоясавшихся холопов, они их порют на конюшне. В свое время блогера Хованского тоже можно было прикормить незадорого (он только рад был бы), но вместо этого его решили возить лицом по полу и мариновать в СИЗО. Вот так и с Некоглаем. Какой в этом смысл? Всем плевать сколько “Мавиков” отправит он украинцам и скольких российских солдат убьют с их помощью. Наберем новых, а затем бабы еще нарожают. Куда важнее послать правильный сигнал: сколько бы у вас ни было подписчиков и денег – это не дает вам никакого места в иерархии, поэтому сидите тихо и не зарывайтесь.

Система не идет на поклон к Некоглаям, это Некоглаи должны приползать к ней на брюхе с нижайшей просьбой куда-нибудь встроиться, как какой-нибудь Тема Лебедев. Избитый Некоглай – это сигнал. Причем сигнал даже не оппозиции, а всем лояльным и нейтральным, кто слишком много о себе думает и может заплывать за буйки. Сигнал блогерам, журналистам и военкорам, что любят иногда поиграть во фронду. И этот сигнал для системы важнее какого-то там десятка “Мавиков” (тг-канал Moscow Calling)