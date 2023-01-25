Часы Судного дня показывают рекордные 90 секунд до полуночи – спасибо Путину!

Учёные, которые занимаются установкой часов Судного дня, перевели их на отметку 90 секунд до полуночи. Эксперты отмечают, что так близко к катастрофе мир ещё никогда не находился. И связывают это во многом с ситуацией на Украине.



AP

«Мир как никогда близок к катастрофе», — пишет NPR. Часы Судного дня перевели на новую отметку — 90 секунд до полуночи. Такой серьёзной ситуации в мире ещё не было.

Эксперты, которые занимаются оценкой угроз и вызовов для человечества, заявили, что во многом это решение связано с конфликтом на Украине, хотя есть и другие факторы. Переоценка ситуации происходит каждый январь, и впервые с тех пор, как началась российская спецоперация в Донбассе.

Впервые часы перешли на секунды, а не минуты в 2020 году: тогда их установили на отметке 100 секунд до полуночи. В то время учёные сказали, что мир был «на пороге гибели». В 2021 и 2022 годах показатели не менялись.

Учёные, создавшие часы Судного дня, таким образом пытаются предупредить человечество об угрозах изнутри — опасностях, с которыми мир сталкивается из-за технологий, особенно в связи с угрозой ядерной войны, глобального изменения климата и биотехнологиями.

Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон так прокомментировала эти изменения: «Часы Судного дня бьют тревогу для всего человечества. Мы находимся на краю пропасти. Но наши лидеры действуют недостаточно быстро и масштабно, чтобы планета оставалась мирной и пригодной для жизни».

«Даже если удастся избежать применения ядерного оружия на Украине, война бросила вызов ядерному порядку — системе соглашений и договорённостей, которые создавались более 60 лет, чтобы ограничить опасность ядерного оружия», — приводит NPR комментарий эксперта Стива Феттера. Больше того, США, РФ и Китай работают сейчас над модернизацией своих арсеналов.