 

Часы Судного дня показывают рекордные 90 секунд до полуночи – спасибо Путину!

25.01.2023, 5:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Учёные, которые занимаются установкой часов Судного дня, перевели их на отметку 90 секунд до полуночи. Эксперты отмечают, что так близко к катастрофе мир ещё никогда не находился. И связывают это во многом с ситуацией на Украине.


AP

«Мир как никогда близок к катастрофе», — пишет NPR. Часы Судного дня перевели на новую отметку — 90 секунд до полуночи. Такой серьёзной ситуации в мире ещё не было.

Эксперты, которые занимаются оценкой угроз и вызовов для человечества, заявили, что во многом это решение связано с конфликтом на Украине, хотя есть и другие факторы. Переоценка ситуации происходит каждый январь, и впервые с тех пор, как началась российская спецоперация в Донбассе.

Впервые часы перешли на секунды, а не минуты в 2020 году: тогда их установили на отметке 100 секунд до полуночи. В то время учёные сказали, что мир был «на пороге гибели». В 2021 и 2022 годах показатели не менялись.

Учёные, создавшие часы Судного дня, таким образом пытаются предупредить человечество об угрозах изнутри — опасностях, с которыми мир сталкивается из-за технологий, особенно в связи с угрозой ядерной войны, глобального изменения климата и биотехнологиями.

Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон так прокомментировала эти изменения: «Часы Судного дня бьют тревогу для всего человечества. Мы находимся на краю пропасти. Но наши лидеры действуют недостаточно быстро и масштабно, чтобы планета оставалась мирной и пригодной для жизни».

«Даже если удастся избежать применения ядерного оружия на Украине, война бросила вызов ядерному порядку — системе соглашений и договорённостей, которые создавались более 60 лет, чтобы ограничить опасность ядерного оружия», — приводит NPR комментарий эксперта Стива Феттера. Больше того, США, РФ и Китай работают сейчас над модернизацией своих арсеналов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.22 / Ужасные условия – в США всплеск дезертирства с флота

07.01.21 / Глава дома Рокфеллеров предсказал рекордное падение доллара США

10.07.22 / Мнение: А русские не озабочены

03.01.21 / Александр Невский о “Золотом глобусе”, Шварценеггере и Хизер Миллиган, а также об оружии Дикого Запада

03.09.21 / Имеет очень характерный запах: советы, как отличить настоящую маску со спирулиной от поддельной

22.01.22 / Мнение: Социалистическая Конституция КНДР

09.12.21 / 12 декабря мимо Земли пролетит самая яркая комета 2021 года

29.06.20 / “У каждого человека есть темная сторона”

23.07.22 / «Маяком надежды» назвал Генсек ООН заключение Киевом и Москвой сделки о возобновлении экспорта зерна

21.12.21 / Обнародованы снимки нового штамма коронавируса “омикрон”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика