 

Комиссия по политике безопасности парламента Швейцарии одобрила реэкспорт произведенного в стране оружия на Украину

25.01.2023, 4:20, Новости дня
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Большинство членов комиссии по политике безопасности парламента Швейцарии проголосовали в поддержку реэкспорта швейцарского оружия через третьи страны на Украину, сообщил Национальный совет Швейцарии.

Предложение о реэкспорте одобрено 14 голосами против 11. Указывается, что «заявки о нереэкспорте могут быть отменены в случаях нарушения запрета на применение силы согласно международному праву». Утверждается, что конфликт между Россией и Украиной якобы подпадает под указанный критерий, передает РИА «Новости».

Поправка в закон позволит кабмину Швейцарии отменить декларацию о нереэкспорте в случаях, когда, к примеру, СБ ООН заявляет о нарушении запрета на применение силы, предусмотренного международным правом. Однако запрет на реэкспорт может остаться в силе, если отказ от запрета не отвечает интересам Швейцарии.

Большинство членов комиссии полагают, что их страна должна помочь Киеву и внести свой вклад в европейскую безопасность. Они заявили, что поправки не нарушают закон о нейтралитете, так как речь не идет о прямом экспорте. Однако меньшая часть комиссии считает, что такой подход противоречит принципу равного обращения, предусмотренного законом о нейтралитете.

Напомним, президент Швейцарии Ален Берсе заявлял, что нейтралитет его страны запрещает реэкспорт швейцарского оружия на Украину. В частности, Швейцария не дала разрешения на поставки касок и бронежилетов для украинских войск. Кроме того, стран отказалась лечить украинских военных. Германия добивалась разрешения на реэкспорт швейцарских боеприпасов Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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