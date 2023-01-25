 

Украинский военкомат в Одессе обещал больше не использовать машину скорой помощи для вручения повесток

25.01.2023, 4:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Машину скорой помощи прекратят использовать для вручения повесток в Одессе, хотя такой способ и не нарушал закон, сообщил местный областной центр комплектования и соцподдержки.

В сообщении говорится, что решение главы «учреждения использовать автомобиль характерного вида» вызвало «мощный общественный резонанс». Как утверждается, нарушений законодательства не было, но от подобной практики отказались, поскольку хотят избежать «подобных резонансов» и не допускать «дальнейших провокаций».

В военкомате подчеркнули, что «автомобиль с признаками скорой медицинской помощи» был всего один, видеозаписи с другими машинами для вручения повесток названы «недостоверными», передает ТАСС.

Напомним, жители города рассказали в социальных сетях, что для мобилизации в ряды украинских вооруженных сил применяют автомобили скорой помощи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.21 / “Это прикол?”, “Давайте уже Киркорова”. В сети отреагировали на анонс выступления Меладзе на Atlas Weekend

22.08.21 / В Афганистан вернулся бывший посол США, он должен помочь с эвакуацией

16.09.20 / Оккупанты впервые вынесли оправдательный приговор по делу “Хизб ут-Тахрир”

26.01.21 / Мадуро представил «чудодейственные капли» от коронавируса

04.01.22 / США выразили уверенность в консенсусе с союзниками по санкциям против России

07.08.20 / Контрразведка США обвинила Китай и Иран в попытке помешать Трампу переизбраться

31.05.21 / Озвучены новые возможности USB-C 2.1

08.03.21 / Ткаченко: Какие бы смыслы ни вкладывали в празднование 8 Марта, это в первую очередь о равенстве и уважении

11.02.21 / В Тихом океане произошла серия сильных землетрясений

11.02.22 / В мире: Байден призвал американцев бежать перед угрозой российской армии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика