Украинский военкомат в Одессе обещал больше не использовать машину скорой помощи для вручения повесток

Машину скорой помощи прекратят использовать для вручения повесток в Одессе, хотя такой способ и не нарушал закон, сообщил местный областной центр комплектования и соцподдержки.

В сообщении говорится, что решение главы «учреждения использовать автомобиль характерного вида» вызвало «мощный общественный резонанс». Как утверждается, нарушений законодательства не было, но от подобной практики отказались, поскольку хотят избежать «подобных резонансов» и не допускать «дальнейших провокаций».

В военкомате подчеркнули, что «автомобиль с признаками скорой медицинской помощи» был всего один, видеозаписи с другими машинами для вручения повесток названы «недостоверными», передает ТАСС.

Напомним, жители города рассказали в социальных сетях, что для мобилизации в ряды украинских вооруженных сил применяют автомобили скорой помощи.

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