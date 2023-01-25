Песков подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским на протяжении нескольких лет

Глава российского государства Владимир Путин последние несколько лет не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пескова спросили, верно ли, что Путин не встречался и не разговаривал по телефону с Зеленским уже несколько лет. Песков подтвердил это, передает РИА «Новости».

Напомним, встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году в рамках «нормандского» саммита в Париже. После этого были телефонные переговоры в феврале и июле 2020 года.

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