Песков подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским на протяжении нескольких лет
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Глава российского государства Владимир Путин последние несколько лет не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пескова спросили, верно ли, что Путин не встречался и не разговаривал по телефону с Зеленским уже несколько лет. Песков подтвердил это, передает РИА «Новости».
Напомним, встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году в рамках «нормандского» саммита в Париже. После этого были телефонные переговоры в феврале и июле 2020 года.
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