 

Песков подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским на протяжении нескольких лет

25.01.2023, 4:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава российского государства Владимир Путин последние несколько лет не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пескова спросили, верно ли, что Путин не встречался и не разговаривал по телефону с Зеленским уже несколько лет. Песков подтвердил это, передает РИА «Новости».

Напомним, встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году в рамках «нормандского» саммита в Париже. После этого были телефонные переговоры в феврале и июле 2020 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.20 / В Чикаго демонтирован монумент Колумбу

25.06.21 / Денисенко: Почему Коломойский делает ​​теплую ванну Зеленскому? Вся антиолигархическая истерия – подарок для него. Теперь он “равный среди равных”

14.01.22 / Скончался пострадавший при падении Ми-2 в Удмуртии пассажир

18.07.21 / “Подтверждает преданность и дружбу”. Госдеп США отреагировал на поставку вакцины Moderna в Украину

06.03.21 / Москвичей предупредили о «разрыве головы» из-за погоды

02.12.20 / БПК «Адмирал Харламов» вывели из состава Северного флота

07.12.20 / Дуров пожаловался на неправильное понимание его слов о деньгах и счастье

17.12.20 / Путин пообещал подумать о награде спасшему людей на пожаре чиновнику

05.08.20 / Минобороны получило второй за год полковой комплект С-400

29.10.21 / “Наконец-то выгуляла сисечки”. Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика