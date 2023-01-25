 

Мнение: Для самых тупых

25.01.2023, 4:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Я смотрю, читатели вовсю предаются праведному гневу в комментариях под постом о Ефремове, который подал прошение о смягчении наказания. При этом все (!) старательно не замечают основной посыл поста, но упоенно рядятся в белые пальто и рассуждают о том, “как важно наказывать убийц”.

Между тем смысл текста прост, и его легко сформулировать в явном виде. Извольте, господа.

Степень вины Ефремова, понятное дело, за 2,5 года нисколько не изменилась – вина как была, так и осталась. Однако изменилось само ОБЩЕСТВО вследствие того, что произошло в 2022 году. В 2020 году общество могло предъявлять Ефремову самый высокий моральный счет, требовать покаяния, ужасаться, толкать пафосные речи про “невероятную ценность чел.жизни” и т.п. Тогда – могло, пусть и с натяжкой.

После 2022 года – нет. Любое морализаторство после ДТП в России после 2022 года – пустое и дешевое фиглярство. Вам на БОЙНЮ наплевать. Отпустите уже Ефремова, не позорьтесь. У нас теперь у всех руки в крови.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07.22 / Мнение: Зачем мне Rutube?

27.04.22 / Из-за новой вспышки заболеваемости всех жителей Пекина проверят на коронавирус

31.10.22 / “Печальное зрелище”: вид 87-летней Талызиной шокировал россиян

13.07.21 / Модель Эшли Грэм ждет второго ребенка

08.06.21 / «Я выдернул кабель и весь интернет отключился»: Бердымухамедов объяснил глобальный сбой в работе всемирной паутины

27.06.21 / Летом очень популярны юбки макси: несколько простых, но очень стильных сочетаний

13.09.22 / Вторник – Марс, а пятница – Венера: характер в зависимости от дня недели, в который нам посчастливилось родиться

05.09.22 / Звезда “Форсажа” Джордана Брюстер вышла замуж во второй раз

20.04.22 / Один заставлял делать аборты, а второй кинул с грудничком: как живет брошенная мужиками Климова

03.12.22 / Расплакавшаяся Кабаева показала своих наследников: Я и мечтать не могла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика