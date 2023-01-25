Мнение: Для самых тупых

Я смотрю, читатели вовсю предаются праведному гневу в комментариях под постом о Ефремове, который подал прошение о смягчении наказания. При этом все (!) старательно не замечают основной посыл поста, но упоенно рядятся в белые пальто и рассуждают о том, “как важно наказывать убийц”.

Между тем смысл текста прост, и его легко сформулировать в явном виде. Извольте, господа.

Степень вины Ефремова, понятное дело, за 2,5 года нисколько не изменилась – вина как была, так и осталась. Однако изменилось само ОБЩЕСТВО вследствие того, что произошло в 2022 году. В 2020 году общество могло предъявлять Ефремову самый высокий моральный счет, требовать покаяния, ужасаться, толкать пафосные речи про “невероятную ценность чел.жизни” и т.п. Тогда – могло, пусть и с натяжкой.

После 2022 года – нет. Любое морализаторство после ДТП в России после 2022 года – пустое и дешевое фиглярство. Вам на БОЙНЮ наплевать. Отпустите уже Ефремова, не позорьтесь. У нас теперь у всех руки в крови.