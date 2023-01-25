Украинские беженцы раздосадованы трудностями с поиском жилья в Британии

Украинские беженцы, перебравшиеся в Великобританию по программе спонсорства, испытывают большие трудности с поиском арендного жилья. Как пишет The Guardian, переселенцы рассказывают, что даже со связями и хорошей работой найти квартиру не получается. Кроме того, мешает поиску жилья и отсутствие знания иностранных языков.



AP

22-летняя Мария прибыла в Великобританию с Украины в марте, вскоре после начала российской военной операции. Она приехала вместе с матерью по программе спонсорства, чтобы остаться жить у своей тёти. Однако, как пишет The Guardian, когда родственницу выселили, семья оказалась без крыши над головой. На протяжении пяти месяцев Мария и её мать живут в пункте временного размещения на юге Лондона.

«Это ужасно, коридоры такие старые и грязные, — рассказывает Мария. — Муниципальные органы мало чем помогают. Комната очень маленькая, двум взрослым людям в ней очень тесно».

Мария надеется найти частное жильё, но пособие не может покрыть такие расходы.

«Нужно вносить депозит и иметь немало сбережений, но у нас сейчас их нет», — добавила девушка.

Помимо Марии, в таком же положении оказались многие из более чем 150 тыс. украинцев, приехавших в Великобританию по программе спонсорства или чтобы остановиться у родственников. В августе 2022 года сообщалось, что в 2023-м, после окончания действия шестимесячной программы размещения, более 50 тыс. украинских беженцев в Британии могут лишиться крыши над головой.

Анастасия Сальникова — основатель общественной группы J&C Soul CIC, которая помогает украинским беженцам, чей срок действия программы спонсорства подходит к концу. Трудности с поиском жилья — одна из тем, с которой к ней обращаются постоянно.

«Одна из главных проблем заключается в том, что многие становятся бездомными по окончании программы спонсорства, — рассказывает Сальникова. — Людям также очень тяжело найти частное жильё. С подобными трудностями сталкиваются не только родители-одиночки и люди, живущие на пособие, но и те, кто имеет постоянную работу. Как итог, по истечении действия программы огромное количество людей могут остаться на улице».

Оксана и её 12-летний сын тоже не могут найти съёмное жильё, несмотря на относительно хорошо оплачиваемую работу повара на полный день. С декабря она интересовалась как минимум семью вариантами, но пока найти квартиру для себя и сына не удаётся.

«Программа подходит к концу, и я пытаюсь найти частное жильё, но, несмотря на то, что я неплохо зарабатываю и у меня хорошая работа в центре Лондона, я не могу найти квартиру, поскольку многие варианты слишком дорогие или для аренды требуется поручитель, которого у меня нет», — рассказала Оксана.

«У моего спонсора хорошие связи, и он тоже помогает мне с поиском. Но даже при всех связях и хорошей работе это сложно. А тем, у кого их нет, ещё труднее», — говорит женщина.

Наталья Платонова и её муж Андрей чувствуют себя в подвешенном состоянии. Их спонсорство заканчивается через несколько месяцев, и, хотя есть вероятность, что его продлят, пока подтверждения они не получали. У них нет возможности вернуться, и они хотят строить жизнь в Великобритании.

«С одной стороны, мы чрезвычайно благодарны, что нам удалось выжить и оказаться здесь, наши спонсоры нам очень помогли», — рассказали супруги через переводчика.

«Какими бы замечательными они ни были, мы не хотим зависеть от них. Но проблема в том, что мы уже не молоды и не говорим по-английски. Это расстраивает, потому что мы не видим перспективы иметь собственное жильё — не потому, что мы этого не хотим, а потому, что мы не говорим по-английски, поэтому сложнее найти работу или арендодателя, который сдаст нам жильё», — добавляют они.