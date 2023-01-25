 

В РФ начались продажи кроссовера Mazda CX-9 японской сборки по цене от 5,5 млн рублей

25.01.2023, 3:25, Разное
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Отечественный дилер Mazda CX-9 объявил о продаже нового кроссовера Mazda CX-9, который собран в Японии.

В свою очередь, автомобиль 2022 модельного года оценивается в 5,5 млн рублей, что вдвое больше, чем на внутреннем рынке Японии. Под капотом кроссовера Mazda CX-9 использовали 2,5-литровый бензиновый агрегат на 231 л.с. мощности. Паркетник приводится в движение шестиступенчатой автоматической трансмиссией и имеет полный привод.

Кроме того, новинка обладает разгоном до сотни за 8,6 секунд, а предельная скорость ограничена на уровне 210 километров в час. Готовый к продаже паркетник Mazda CX-9 относится к максимальной комплектации, которая предполагает подогрев кресел, круиз-контроль, датчики света и дождя, а также адаптивную светодиодную оптику.


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