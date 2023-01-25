МИД заявил, что рассуждения о красных линиях в отношениях с США остались в прошлом

Рассуждения о красных линиях остались в прошлом, США признались в стремлении нанести РФ стратегическое поражение, сообщил МИД России.

В ведомстве прокомментировали высказывание первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. МИД подчеркнул, что против РФ ведется гибридная война. Как заявило министерство, «не замечать реальность невозможно», передает ТАСС.

Напомним, Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии.

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