 

Медведев предложил Байдену и Шольцу остановить «тиканье атомных часов» на некоторое время

25.01.2023, 2:58, Новости дня
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, как добиться того, чтобы стрелки «Часов Судного дня», указывающие на угрозу глобальной катастрофы, отодвинулись назад.

По словам Медведева, «часовщикам» нужно «остановить тиканье атомных часов на некоторое время». «Часовщиками» он назвал главу американского государства Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Как сообщил Медведев, им «нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», передает РИА «Новости».

Напомним, президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщил, что стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к апокалипсису.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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